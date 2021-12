Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha pubblicato le uscite Panini DC Italia del 2 Dicembre 2021.

Superman 27

Autori: Sami Basri, Philip Kennedy Johnson, Scott Godlewski

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Superman (2018) #29(II)/30

Lanterna Verde 19

Autori: Dexter Soy, Marco Santucci, Geoffrey Thorne

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Green Lantern (2021) #2

Flash 19

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, David Lafuente

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: The Flash (2016) #769

Un nuovo formato e potenza propulsiva raddoppiata per il mensile di Flash, grazie alla straordinaria saga scritta da Jeremy Adams! L’incidente che ha spinto Wally West nel flusso temporale catapulta l’ex Kid Flash nel XXX Secolo! Impulso, con l’aiuto della misteriosa Gold Beetle, contro un Dominator di proporzioni gargantuesche! Per quale motivo la Forza della Velocità sta spingendo Wally lungo l’intera storia dei velocisti DC?

DC Best Seller Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 19

Autori: Francesco Francavilla, Scott Snyder, Jock, Greg Capullo, Autori vari

16X21, 104 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Detective Comics (1938) #879/881, #1000(I), #1027(X)

Un numero semplicemente pazzesco: si comincia con la conclusione della storia che ha visto il ritorno in scena del figlio psicopatico del Commissario Gordon! Riecco le graffianti tavole di Jock, per il gran finale della prima serie di Detective Comics…e quelle dettagliatissime di Greg Capullo per un racconto speciale realizzato in occasione del numero 1000! Inoltre, una storia inedita in Italia tratta dall’albo che celebra la millesima apparizione di Batman sulla sua storica testata originale!

DC Black Label Complete Collection Joker/Harley: Criminal Sanity 3

Autori: Mico Suayan, Kami Garcia, Jason Badower

21.6X27.7, 104 pp., Cartonato + sovracover, 18,00 €

Contiene: Joker/Harley: Criminal Sanity #6/8

L’avventura di Harley Quinn nelle vesti di intrepida profiler del G.C.P.D. si conclude qui! Passato e presente si scontrano e finalmente la brillante psichiatra scoprirà la verità sull’omicidio della sua adorata Edie Malone! La scrittrice Kami Garcia continua a fornire un punto di vista insolito e realistico sul mondo dell’Arlecchina del Crimine! Una lettura ideale per chi ha apprezzato il film The Suicide Squad: Missione Suicida di James Gunn!

DC Anniversary Wonder Woman: Speciale 80° Anniversario

Autori: Steve Orlando, Becky Cloonan, Mark Waid, Tom King, Autori vari

18.3X27.7, 112 pp., Cartonato, 18,00 €

Contiene: Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) #1

Un volume celebrativo per festeggiare gli ottant’anni dell’eroina per eccellenza dell’Universo DC e non solo! Alcuni dei migliori artisti e scrittori del mondo del fumetto si uniscono per regalarci la loro versione dell’Amazzone di Themyscira, un’autentica icona di verità e giustizia! In questa raccolta di storie inedite esploreremo il presente, il passato e il futuro di Wonder Woman…e osserveremo l’incredibile evoluzione di Diana, che ha esordito negli anni della Seconda Guerra Mondiale, attraverso i decenni!