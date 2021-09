Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 16 settembre 2021. Da segnalare il debutto di City Hunter XYZ.

Potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo ad ottobre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 16 settembre

City Hunter XYZ 1

di Tsukasa Hojo

15,00 €

TORNANO RYO, KAORI, FALCON, SAEKO E TUTTI GLI ALTRI INDIMENTICABILI PROTAGONISTI DEL MITICO CITY HUNTER. Dodici massicci volumi per raccogliere tutti i 336 capitoli della saga che ha segnato gli anni 80 e 90. Arricchiscono questa nuova edizione contenuti speciali inediti. L’occasione ideale per scoprire o riscoprire un manga che ha spopolato in tutto il mondo.

Berserk Collection – Serie Nera 17

di Kentaro Miura

5,50 €

Il diciassettesimo volume della serie culto Berserk dal maestro Miura! Acquista Berserk Collection 17 su Amazon.

Berserk Collection – Serie Nera 18

di Kentaro Miura

5,50 €

Gatsu si dirige verso il Tempio di Sant’Albione, la stessa meta del crudele inquisitore Mozgus e della sua scorta: l’Ordine della Sacra Catena. Un luogo nel quale Gatsu potrà ricongiungersi con l’amata Caska, ma che secondo una profezia sarà teatro di un evento epocale legato alle forze del male contro cui il Guerriero Nero sta da anni combattendo. I fili del karma stanno per intrecciarsi di nuovo… Con nuova grafica di copertina!

Berserk Collection – Serie Nera 20

di Kentaro Miura

5,50 €

Il ventesimo capitolo delle avventure del Cavaliere Nero, scritto e disegnato dal maestro Kentaro Miura!

Berserk Collection – Serie Nera 32

di Kentaro Miura

5,50 €

La strada per raggiungere l’isola fatata degli elfi è irta di insidie per Gatsu, Magnifico e Roderick. La battaglia per difendere Vritanis dall’attacco dalle mostruose truppe dei Kushan prosegue, ma l’esito dello scontro è sempre più incerto, nonostante Grifis e il Guerriero Nero siano nuovamente alleati e al loro fianco ci sia anche il mostruoso Zodd.

Berserk Collection – Serie Nera 33

di Kentaro Miura

5,50 €

Sulla nave di Roderick si consumerà più di una battaglia, compresa quella interiore di Gatsu contro i suoi demoni. Nel frattempo si prepara lo scontro finale fra l’imperatore Ganishuka e Grifis. Torna la black edition del capolavoro di Kentaro Miura!!

Berserk Collection – Serie Nera 34

di Kentaro Miura

5,50 €

Sono passati poco più di tre anni e mezzo da quando Gatsu, il Cavaliere Nero, iniziò a muovere i primi passi editoriali in Italia. All’inizio l’accoglienza fu tiepidina, ma ben presto le cupe storie di Kentaro Miura, ambientate in un Medioevo fantastico ma non meno suggestivo, sono diventate degli assoluti best seller. Esauriti i primi episodi, ormai recuperabili solo a prezzi da collezionismo, abbiamo deciso di offrire una seconda chance a tutti i lettori con questa riedizione riveduta e corretta dell’opera che ha reso Miura uno dei mangaka più amati del Sol Levante. Nuove traduzioni, nuovi adattamenti e una nuova edizione nel formato identico all’originale. La saga di BERSERK raddoppia.

Berserk Collection – Serie Nera 35

di Kentaro Miura

5,50 €

Il mondo è cambiato radicalmente, ma questo non basta a distogliere Gatsu dalla sua missione. Continua la sua traversata marina, resa ancora più pericolosa dalla metamorfosi che ha colpito il mondo!

Blue Flag 7

di Kaito

4,90 €

Confessare i propri sentimenti non è mai semplice. Se poi è come sganciare una bomba che fa a pezzi il rapporto a cui tenevi di più, allora forse era il caso di tenersi tutto dentro. Oppure no? Più di qualcuno dovrà fare i conti con una rivelazione sconvolgente…Confessare i propri sentimenti non è mai semplice. Se poi è come sganciare una bomba che fa a pezzi il rapporto a cui tenevi di più, allora forse era il caso di tenersi tutto dentro. Oppure no? Più di qualcuno dovrà fare i conti con una rivelazione sconvolgente…

Tracce di Sangue 10

di Oshimi

7,00 €

UN VIAGGIO DI NON RITORNO. Seiichi, furioso per i maltrattamenti subiti dalla madre, si ribella al giogo e tenta di iniziare una nuova vita. Ma è difficile rompere la catena di una dipendenza psicologica e una nuova discesa nel baratro è possibile…

Buonanotte, PunPun 4

di Asano

7,50 €

Punpun ora frequenta le medie. Anche i suoi amici sono più simili a degli adulti. Lo zio Yuichi ricorda una complicata storia, mentre su un campo da badminton si disputerà una sfida fatale. A undici anni le anime degli umani cominciano a mostrarsi corrotte, si fanno pensieri cattivi, ci si augura che la sfortuna colpisca coloro che ci intralciano. Poi, come spesso accade, l’insensatezza e l’ingiustizia trionfano…

Buonanotte, PunPun 8

di Asano

7,50 €

Punpun ora è alle superiori, e la vita si è fatta ancora più complicata e difficile. Succedono cose inspiegabili, tutte in una volta, a velocità massima. Come può un adolescente rendersi conto del grande caos che è la vita? Questo volume sarà pieno di scherzi e battute che vi faranno morire dal ridere! Leggetelo! Attenti a non farvelo sfuggire!

Buonanotte, PunPun 12

di Asano

7,50 €

La notte, l’oscurità e la pioggia, gli abissi più profondi, e un silenzio di ghiaccio. Punpun e Aiko sono creature dell’oggi, smarrite e selvagge. Chi o cosa potrà salvarle? Penultimo numero per il capolavoro del geniale mangaka Inio Asano.

Buonanotte, PunPun 13

di Asano

7,50 €

Aiko e Punpun. Punpun e Aiko. Per il nostro tormentato protagonista il mondo sembra ruotare attorno a queste due parole… Ma allora Sachi, Miyuki, Mimura, Gesumi, Seki, Shimizu e Harumin che ruolo hanno negli annali dell’Akasha? Finalmente il tanto atteso ultimo numero del manga di Inio Asano! Acquista Buonanotte, PunPun 13 su Amazon. Homunculus 4 di Yamamoto

7,00 €

Manabu, lo scienziato responsabile della Trapanazione, crede di aver trovato una teoria che spiega le grottesche visioni di Susumu. Secondo i suoi studi, le mostruosità osservate dal senzatetto sarebbero una trasfigurazione dovuta ai disturbi psicologici della gente, visibili solo a Susumu in virtù dell’affinamento dei suoi cinque sensi. Ora Manabu vuole analizzare di persona una di queste psico-deformazioni: una bella liceale la cui mostruosa controparte è un mutevole essere di sabbia. Quando Manabu perde il controllo e scappa impaurito, Susumu è costretto suo malgrado ad avvicinarsi alla ragazza e a scrutarla da vicino.

Homunculus 6 di Yamamoto

7,00 €