Nella tarda mattinata di oggi è stato diffuso il catalogo Anteprima 360 da quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di ottobre 2021. Da segnalare il ritorno nella nuova Ultimate Deluxe Edition di 20TH CENTURY BOYS di Naoki Urasawa e le nuove proposte UNDEAD UNLUCK, DAI DARK, SHY,PLANET OF THE FOOLS e il cofanetto RWBY OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY. Da segnalare anche il penultimo volume di Beastars e il volume conclusivo de L’Attacco dei Giganti.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di ottobre 2021

20TH CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 1

Autore: Naoki Urasawa

15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

IL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA TORNA IN EDIZIONE DELUXE! L’INTERA SAGA IN UNDICI VOLUMI! Kenji gestisce un piccolo spaccio. La sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi.

UNDEAD UNLUCK 1

Autore: Yoshifumi Tozuka

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

DISPONIBILE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 6,50

LA NUOVA HIT TARGATA SHONEN JUMP VINCITRICE DEGLI TSUGIMANGA AWARDS 2020! Che senso ha vivere quando si ha il potere di provocare disastri? Fuko è decisa a farla finita, ma all’improvviso qualcuno si mostra parecchio interessato al suo “dono”… Le avventure più folli nascono quando l’immortalità incontra la sfortuna!

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS DELUXE

Autori: Jun Asuka

4 novembre • 17×24,6, C., 176 pp., copertina con alette ed effetto soft touch • Euro 14,90

La versione manga del film geniale e visionario di Tim Burton, finalmente in edizione deluxe! La magia del Natale è in grado di conquistare chiunque, persino uno come Jack Skeletron, che abita nella Città di Halloween. Il problema è… cosa succederebbe se decidesse di sostituirsi a Babbo Natale? Buoni sentimenti a tinte horror, un mix deliziosamente unico!

SHY 1

Autore: Bukimi Miki

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

UN ACTION HERO MANGA COME NON L’AVETE MAI VISTO! Un vero hero ogni volta che entra in azione ci mette la faccia, ma come fai se sei un asociale super-timido che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! Preparatevi a combattimenti, crisi di identità e a un messaggio che va dritto al cuore!

PLANET OF THE FOOLS 1

Autore: Hiroki Endo

13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

UNA STORIA DI PURA AZIONE, FANTASCIENZA E TINTE FORTI DAL CREATORE DI EDEN! Hiroki Endo ci conduce su un lontano pianeta dove i locali sono costretti a convivere con gli alieni …ovverosia i terrestri! Un ragazzo di sangue misto si troverà nel centro del mirino a causa della sua origine e dei suoi incredibili poteri.

RWBY OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY – COFANETTO

Autori: AA.VV.

Euro 39,60

DALLA WEBSERIE U.S.A. DIVENTATA UN SUCCESSO INTERNAZIONALE Uno scrigno di storie su Ruby, Weiss, Blake e Yang firmate da artisti innamorati della saga. Quattro volumi acquistabili a sé e disponibili all’interno del cofanetto che raccoglie la miniserie completa, ognuno dei quali dedicato a una protagonista del team RWBY!

RWBY – OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY 1: RED LIKE ROSES

Autori: Sai Izumi, Esu, Shiki Miou, Tsukasa, AA.VV.

14,5×21, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 9,90

RWBY – OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY 2: MIRROR MIRROR

Autori: shihou, Kuma, BUZZ, Ecru, AA.VV.

14,5×21, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 9,90

RWBY – OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY 3: FROM SHADOWS

Autori: mojojoj, Mugupo, ryuga, Sai Izumi, AA.VV.

14,5×21, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 9,90

RWBY – OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY 4: I BURN

Autori: monorobu, Ritsu Hayami, Ohitashi, Honojirotowoji, AA.VV.

14,5×21, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 9,90

DAI DARK 1

Autore: Q Hayashida

13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

DALL’AUTORE DI DOROHEDORO, Q HAYASHIDA, UN VIAGGIO NELLE TENEBRE DELLO SPAZIO PROFONDO TINTO DI HORROR E DARK HUMOUR. La vita non è facile se sei ricercato da mezzo universo perché le tue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. La tua sola speranza? Trovare chi ti ha fatto tutto questo!

BUNDLE DAI DARK 1 + DOROHEDORO 1 VARIANT

Autore: Q Hayashida

13×18, B., 208/176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

Dai Dark 1 è disponibile anche in pack insieme alla versione con cover variant di Dorohedoro 1, l’avventura folle e visionaria di Q Hayashida trasposta nella celebre serie animata trasmessa su Netflix. ATTENZIONE: DOROHEDORO 1 VARIANT NON E’ ACQUISTABILE SEPARATAMENTE ED E’ DISPONIBILE SOLO ALL’INTERNO DI QUESTO BUNDLE.

L’IMMORTALE IL MOSTRO DALLA MASCHERA D’ARGENTO (ROMANZO)

Autori: Jun’ichi Ohsako, Hiroaki Samura

13×18, B., TBD pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 13,90

UN NEMICO INAFFERRABILE. UNA CREATURA MISTERIOSA. UN ENIGMA INTRISO DI SANGUE E DISPERAZIONE. Ispirato a L’immortale, il cult senza tempo di Hiroaki Samura, un appassionante romanzo che narra un’avventura inedita di Rin e Manji all’inizio del loro viaggio di vendetta contro l’Ittoryu.

BEASTARS 21 (DI 22)

Autore: Paru Itagaki

Ottobre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

LA BATTAGLIA PER IL TERRITORIO È INIZIATA E CON ESSA LA DISCESA DI MELON NEL BARATRO DELLA FOLLIA. I clan del mercato clandestino si sfidano. A loro si aggiunge Legoshi,

che porta con sé la fiamma del giuramento fatto con Louis. La luce che unisce carnivori ed erbivori illuminerà la strada verso un nuovo futuro della società animale? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 (DI 34)

Autore: Hajime Isayama

21 ottobre • 11,5×17,5, B., 256 pp., b/n • Euro 4,90

IL VOLUME CONCLUSIVO DI UNA DELLE SAGHE MANGA PIÙ AMATE DI TUTTI I TEMPI. Eren ha reclamato migliaia di vite oltre le mura dell’Isola di Paradis. Il ragazzo che temeva i giganti è diventato l’uomo più pericoloso del mondo. Tocca a Mikasa, Armin e ai superstiti dell’Armata ricognitiva affrontarlo nello scontro decisivo. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO.

L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 BUNDLE “BEGINNING”

Autore: Hajime Isayama

21 ottobre • 11,5×17,5, B., 200/100 pp., b/n • Euro 14,90

Contiene: L’attacco dei Giganti 34 variant cover, L’attacco dei Giganti: Beginning

UNO SGUARDO INEDITO AGLI ALBORI DI UNA DELLE OPERE PIÙ IMPORTANTI DEL FUMETTO NIPPONICO. Per celebrare il gran finale di L’attacco dei giganti, ecco un’edizione con cover variant e il booklet Beginning, con i primi due capitoli del manga come furono originariamente pensati da Hajime Isayama prima di essere proposti alla casa editrice. Inoltre, una cartolina esclusiva in omaggio! ATTENZIONE: L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 VARIANT E IL BOOKLET BEGINNING NON SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE E SONO DISPONIBILI SOLO ALL’INTERNO DI QUESTO BUNDLE.

L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 BUNDLE “SHORT STORIES 5”

Autore: Hajime Isayama

21 ottobre • 11,5×17,5, B., 200/TBD pp., b/n • Euro 7,90

Contiene: L’attacco dei Giganti 34 regular, L’attacco dei Giganti – Short Stories 5

AL RIPARO DA UN TEMPORALE IN UNA VECCHIA FORTEZZA, I SOLDATI DANNO VOCE AI LORO PENSIERI… L’ultimo numero di L’attacco dei giganti è anche disponibile in un pack contenente il quinto appuntamento con L’attacco dei giganti – Short Stories, che raccoglie più di venti storie brevi con protagonisti i personaggi del manga. ATTENZIONE: IL ROMANZO SHORT STORIES 5 NON È ACQUISTABILE SEPARATAMENTE ED E’ DISPONIBILE SOLO ALL’INTERNO DI QUESTO BUNDLE.

L’ATTACCO DEI GIGANTI – COFANETTO NN. 11/15

Autore: Hajime Isayama

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 24,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

IL TERZO COFANETTO DELLA SERIE MANGA E ANIME DI CULTO IN TUTTO IL MONDO. Nelle vicinanze del Wall Rose è apparsa un’orda di mostruosi titani. Grazie a Ymir, Eren e le altre reclute del 104° riescono a fermare l’attacco dei giganti, ma il gigante colossale e quello corazzato stanno arrivando… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

BLUE LOCK 4

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD. Il Team Z si prepara all’ultima partita della prima selezione. La tensione è alle stelle, il futuro dei giovani attaccanti dipende dalla sfida contro la squadra più forte dell’Edificio n. 5, il Team V. Per Isagi e compagni l’imperativo è vincere, pena la fine dei sogni di gloria.

CITY HUNTER XYZ 4 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

13×18, B., 600 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

ALTRE 600 PAGINE DEL CAPOLAVORO ACTIONCOMICO DI TSUKASA HOJO. I capitoli da 80 a 107 delle storie classiche dedicate a Ryo Saeba e alla sua (violenta) assistente Kaori Makimura. Inoltre, il ritorno di personaggi amati dagli appassionati della serie come Saeko Nogami e Reiko Yuki.

I VIAGGI DELLA STREGA – THE JOURNEY OF ELAINA 3

Autori: Jougi Shiraishi, Itsuki Nanao, Azure

13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

NIENTE È COME SEMBRA NEI VIAGGI DI ELAINA. Quali segreti si celano nel cuore di una promessa sposa disposta a un gesto inaccettabile? E perché due orfane sono crudelmente maltrattate dagli abitanti di un villaggio? Calato il velo dell’illusione, la verità rivela il suo volto nascosto.

SPY×FAMILY 7

Autore: Tatsuya Endo

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

UN PIANO GENIALE. Per impedire l’esplosione di una guerra devastante è prioritario scoprire cosa c’è davvero nella mente di Donovan Desmond, l’imperscrutabile uomo politico. Twilight riesce ad avvicinarlo, ma il risultato dell’incontro è del tutto inaspettato…

CHAINSAW MAN 7

Autore: Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE. Reze ha sconvolto la vita di Denji. Un’immagine di troppo e l’esistenza del ragazzo trapela attraverso i media, rivelata al mondo intero. Adesso l’inferno si riversa su Tokyo, arrivando da ogni parte del pianeta.

JUJUTSU KAISEN 11

Autore: Gege Akutami

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

COME SI DÀ SCACCO MATTO ALLO STREGONE PIÙ POTENTE CHE ESISTA? A Shibuya va in scena una sfida decisiva. Infuria lo scontro fra l’Istituto di arti occulte e chi è pronto a mandare in pezzi il delicato equilibrio su cui si regge il mondo. Prepariamoci a un colpo di scena sconvolgente! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 13

Autori: Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

11,2×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

PROSEGUE LO SPIN-OFF DI NARUTO. Amado rivela di agire assieme a Koji per contrastare Jigen, “recipiente” di un malefico invasore alieno. Sasuke e Naruto sono i soli che possono impedirgli di reincarnarsi nel corpo di Kawaki. I due ninja della Foglia non possono fallire… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION 5

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

FARSI ACCOMPAGNARE DAL FAMIGERATO DEAD END SARÀ UNA SCELTA SAGGIA? Eris e Rudeus stanno attraversando il continente demoniaco con Ruijerd, un misterioso guerriero che ha promesso di aiutarli a tornare a casa. I due ragazzini dovranno peraltro fare i conti con la maledizione dei Superd…

AGENTE 008 9

Autore: Syun Matsuena

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

LO SPIETATO TEST DI METÀ SEMESTRE DELL’ISTITUTO SUPERIORE STATALE NAKANO STA PER CONCLUDERSI. Le battaglie diventano via via più feroci. Il fisico comincia a cedere, così come lo spirito. E nel momento in cui entra in scena un vecchio nemico, per Eito la situazione, da difficile che era, si fa disperata…

SING “YESTERDAY” FOR ME 9 (DI 11)

Autore: Kei Toume

13×18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

AFFRONTARE I PROPRI SENTIMENTI… CON UNA PAZZIA! Rikuo non poteva immaginare che stare con Shinako sarebbe stato così complicato. Nel frattempo, Rou si ostina a credere a un amore non corrisposto. Quanto a Haru, sarà riuscita a dimenticare Rikuo? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

FIRE FORCE 26

Autore: Atsushi Ohkubo

14 ottobre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 28

Autore: Yûki Tabata

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

PLUNDERER 16

Autore: Suu Minazuki

13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

WE NEVER LEARN 17

Autore: Taishi Tsutsui

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

DRIFTING DRAGONS 10

Autore: Taku Kuwabara

13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

THE KILLER INSIDE 9

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DOMESTIC GIRLFRIEND 24

Autore: Kei Sasuga

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA DELLE SETTE STREGHE 25

Autori: Kenji Saito, Akinari Nao

13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 5,90

TRIAGE X 22

Autore: Shouji Sato

13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta e poster Euro 7,90

OTAKU TEACHER 23

Autore: Takeshi Azuma

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 6,00

DARWIN’S GAME 22

Autori: FLIPFLOPs

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,90

GHOST INN – LA LOCANDA DI YUNA 24

Autore: Tadahiro Miura

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Le ristampe Planet Manga di ottobre 2021

BLUE FLAG 1/8 (DI 8)

Autore: Kaito

13×18, B., 208/248 pp., b/n • Euro 4,50/4,90 cad.

UN’OPERA TRASVERSALE, MATURA, DEDICATA A CHI COMBATTE PER TROVARE IL PROPRIO POSTO NEL MONDO. Ragazze che sanno di essere forti. Ragazzi che non temono di mostrarsi deboli. Identità sessuale. Follie tipiche dell’adolescenza e segreti che non vengono rivelati per la paura di venire giudicati, isolati, esclusi. Una storia incredibilmente attuale su esistenze che il destino lega in modo inatteso.

