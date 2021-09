Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Planet Manga del 30 Settembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di City Hunter e la ristampa di 20th Century Boys.

Le uscite Planet Manga del 30 settembre

20th Century Boys 1

di Naoki Urasawa

€ 7,50

È la fatica più recente di Naoki Urasawa, uno degli autori più famosi del panorama nipponico. Protagonista principale della storia è Kenji Endo, che amministra un piccolo spaccio aperto 24 ore. La sua è una vita da single è scombussolata alla notizia della morte di un compagno d’infanzia, Donkey, che sembra essersi suicidato gettandosi dal tetto della scuola dove insegnava. Una morte sospetta, che spinge Kenji a cercarne i motivi, iniziando un viaggio temporale che conduce a una misteriosa setta guidata dall’“Amico”, il cui fine è la distruzione del genere umano, da attuare entro il dicembre del 2000. Una storia affascinate e complessa, in cui Urasawa analizza gli ultimi anni di un millennio fitto di eventi.

20th Century Boys 4

di Naoki Urasawa

€ 7,50

Appuntamento con il quarto “tankobon” di “20th Century Boys”. Scaturiti da un’immaginaria scatola di ricordi, i sogni di Kenji s’infrangono contro una dura realtà… Il manga più bello firmato da Naoki Urasawa ritorna per stupire e incantare di nuovo.

20th Century Boys 6

di Naoki Urasawa

€ 7,50

Il panorama generale è sempre più inquietante. Siamo nel 2014 e Kana, divenuta ormai adolescente, continua la ricerca dentro i suoi ricordi infantili delle espressioni di suo zio Kenji. Ma che ne è stato di lui? Un cono d’ombra sembra aver assorbito la sua figura assieme a quelle degli altri compagni di lotta. Intanto, la setta dell’amico continua a fare nuovi proseliti. Il sesto volume di “20 Century Boys” ci consegna un nuovo affascinante capitolo del fantastico romanzo a fumetti firmato da Naoki Urasawa.

20th Century Boys 10

di Naoki Urasawa

€ 7,50

Ritornata a casa dopo l’esperienza di Amicoland, l’adolescente Kyoko Koizumi riprende la stessa vita di sempre, divisa tra la scuola e le amiche. Ma qualcosa di nuovo sta per accadere; il fortuito incontro con la coetanea Kana Endo, infatti, conduce le due ragazze ad avvicinarsi in modo pericoloso alla soluzione del mistero dell’Amico. Questi sono gli elementi contenuti del nuovo numero di “20th Century Boys”, lo stupendo manga firmato dal genio di Naoki Urasawa.

City Hunter XYZ 2

di Tsukasa Hojo

€ 15,00

QUESTO È IL MONDO DI CITY HUNTER… Siete pronti per 600 pagine straripanti di azione, gag, belle donne, sparatorie mozzafiato e martelli devastanti? Ryo Saeba e la sua assistente Kaori vi aspettano per ventisette capitoli storici dove vedrete, fra le altre cose, il primo scontro con Falcon e l’esordio di Saeko Nogami! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Il mio dannato Rivale 7

di Hashigo Sakurabi

€ 7,50

UNA NUOVA ENTRATA IN SCENA. Mentre la relazione tra Takato e Junta sembra attraversare un periodo di crisi, il produttore Usaka è alle prese con Arisu, rispuntato all’improvviso. Che cosa c’è stato tra i due in passato? Intanto qualcuno pare abbia l’intenzione di rubare il cuore, e non solo, di Azumaya… Il MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

L’immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 3

di Hiroaki Samura, Renji Takigawa, Ryu Suenobu

€ 7,00

UN DUELLO EPICO ATTENDE IL SAMURAI IMMORTALE NEL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA. L’agguato all’Ikedaya getta gli imperialisti nel caos, mentre i Lupi di Mibu seminano morte tra i nemici dello shogunato. Intanto Manji cerca di tenere fede all’impegno preso con Sakamoto, ma sulla sua via si para Soji Okita…

Ragna Crimson 8

di Daiki Kobayashi

€ 7,50

UN ULTIMO DECISIVO ATTACCO Ragna deve abbattere Taratectra! Riuscirà a spazzar via il potentissimo dragone di quinto rango, permettendo ai compagni di attivare il circolo di teletrasporto? Per fortuna al suo fianco c’è Staria, la Principessa d’Argento!

La leggenda di Arslan 14

di Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawa

€ 4,90

L’EMOZIONANTE EPOPEA FANTASY DELL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST. Continua l’assedio da parte del re di Turan al Castello di Peshawar, dentro il quale sono asserragliati Arslan e i suoi uomini. Lo scontro che contrappone le due armate prosegue senza esclusioni di colpi, fra provocazioni, strategie e attacchi a sorpresa. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Taniguchi Deluxe Collection 6

di Jiro Taniguchi

€ 22,00

La potenza primordiale della natura si incontra e si scontra con l’ambizione umana, che aspira a sottomettere ogni forma di vita. Un conflitto che il sensei Jiro Taniguchi interpreta con superba maestria attraverso l’epopea di Blanca, cane geneticamente modificato, in fuga dagli umani che l’hanno creato. Un’opera di rara intensità, che esprime appieno il talento e la passione di un maestro della Nona Arte.

Taniguchi Deluxe Collection 7

di Jiro Taniguchi

€ 22,00

La storia di Blanca non è finita. I suoi eredi sono venuti al mondo portando in sé la fierezza e il selvaggio richiamo del sangue del loro genitore. Ancora una volta, Jiro Taniguchi racconta il tentativo dell’uomo di confrontarsi con la natura, in un potente ritratto che è un inno alla vita e al suo inestimabile valore.

Taniguchi Deluxe Collection 8

di Jiro Taniguchi

€ 22,00

Jiro Taniguchi si mette alla prova, su testi di Kan Furuyama, sulla sua prima opera storica. Un appassionante ritratto del Giappone di metà del XVII Secolo, attraversato dal silenzioso ma incandescente conflitto tra l’autorità shogunale e il potere imperiale. Un dramma storico tinto di mistero e dal sapore di leggenda.

Taniguchi Deluxe Collection 9

di Jiro Taniguchi

€ 22,00

L’arte di Jiro Taniguchi incontra la narrativa noir e hard boiled americana. Cinque crude istantanee di vite che si consumano ai margini della società, in un mondo sommerso dove le anime perdute tentano di raggiungere l’oblio, bruciando di violente passioni e lasciandosi avvolgere da oscuri pensieri.

Vagabond Delux 7

di Takehiko Inoue

€ 7,00

Appuntamento col settimo volume di “Vagabond Deluxe”, per seguire le avventure di Musashi Miyamoto narrate dalla matita di Takehiko Inoue. È forse il tempo di un nuovo duello tra Musashi e Inshun? L’addestramento di Musashi ha portato benefici? La risposta a queste e altre domande in un numero movimentatissimo, immerso come di consueto nelle suggestive atmosfere del Giappone feudale.

Vagabond Delux 8

di Takehiko Inoue

€ 7,00

Viene svelato l’esito del nuovo duello tra Inshun e Miyamoto. Inoltre prosegue il racconto di Inei Hozoin sul proprio passato e quello di Inshun. Ma le sorprese non sono finite, poiché si appresta a fare il suo ritorno un altro personaggio: Matahachi Honiden alias Kojiro Sasaki. Un volume ricchissimo, uguale all’originale, uscito come sempre dal pennello del sensei Takehiko Inoue.

Ultramarine Magmell 8

di Di Nianmiao

€ 4,90

YOU-IN FAREBBE DI TUTTO PER SALVARE ZERO… Per sconfiggere il clan Shinmeia e poter così sfruttare il genuine ract per guarire Zero, il giovane Angler avrà bisogno di aiuto. Riuscirà a far stringere un’alleanza tra il suo amico Quu Yaga Clan e l’inquietante Genko Breath Teetowl? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Blue Lock 3

di Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

€ 7,00 MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD! La prima selezione del Blue Lock è in corso. Gli attaccanti del Team Z devono imparare a puntare sulle proprie capacità, maturare il proprio egoismo e, al tempo stesso, riuscire a prevalere sugli avversari. Le dinamiche che innesca la “prigione blu”, però, non sono mai prevedibili… di Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura€ 7,00 Acquista Blue Lock 3 su Amazon. Dorohedoro 6

di Q Hayashida

€ 7,00

di Kei Ohkubo

€ 5,50 LASCIARE FIRENZE Le macchinazioni del cardinale Silvio hanno portato Arte a essere accusata di un crimine che non ha commesso. Ora la giovane pittrice deve fuggire, abbandonando la bottega e la sua vita, senza nemmeno poter dire addio agli amici o al signor Leo. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME DISPONIBILE SU YAMATO VIDEO Vampire Knight Memories 6

di Matsuri Hino

€ 7,00 FINO AL PUNTO DI ROTTURA… Ren soffre per la violenza dei sentimenti che prova nei confronti di Ai. Nel tentativo di soffocare la propria brama, prende una decisione. Cresce intanto l’attrito tra vampiri e umani. La relazione tra Yuki e Zero finirà per risentirne dolorosamente… Blame! La fuga dei pescatori dalla base elettrica

di Koutarou Sekine, Tsutomu Nihei

€ 7,50

L’ADATTAMENTO A FUMETTI DELLO SPLENDIDO FILM IN COMPUTER GRAFICA DISPONIBILE SU NETFLIX Killy si imbatte in alcuni cacciatori umani che stanno per essere eliminati dalle safeguard e decide di salvarli. Ciò dà il via a una catena di eventi dall’esito imprevedibile. Testi e disegni di Koutarou Sekine con la supervisione dell’autore di Blame!, Tsutomu Nihei.

Tenken – Reincarnato in una Spada 1

di Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

€ 6,50

UNO SPADONE SENZIENTE IMPRIGIONATO IN UNA FORESTA OSCURA E UNA SCHIAVA SENZA NOME… Il destino li farà incontrare e sarà l’inizio di un’entusiasmante avventura. Magie spettacolari e brutali combattimenti nel fantasy tratto dalla light novel che ha conquistato il Giappone.

Toilet Stories 1

di Asami Hyogetsu, Shinsuke Yoshitake

€ 13,90

IL MIGLIORE STIMOLO PER LE “SEDUTE MEDITATIVE” NEL MOMENTO DEL BISOGNO… Una raccolta di brevi racconti per sollazzarvi mentre siete seduti sul vostro personalissimo trono di ceramica. Un libro sulla toilet da leggere alla toilet, da tenere a portata di mano per quando vi scappa…

Black Clover: Il Libro dei Cavalieri

di Yuki Tabata, Johnny Onda

€ 12,90