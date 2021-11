Attraverso il sito ufficiale di Rw Goen sono state diffuse le uscite della casa editrice del 12 novembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Delitto e Castigo e Karneval 21.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Rw Goen del 12 Novembre

Karneval 21

Touya Mikanagi

7,50 €

Prosegue il flashback sul misterioso passato di Karoku. Hanabusa viene derubato mentre sta andando in soccorso di una persona ferita durante la parata. Messo alle strette, dovrà fare ricorso a tutte le sue risorse per cavarsi d’impaccio.

Food Wars L’Etoile 5

Michiko Ito

5,95 €

La sfida che Kojiro deve affrontare questa volta è… unica: qualcuno ha abbandonato un bambino proprio fuori dalla porta del suo ristorante! E ora? Come fare a rintracciare i suoi veri genitori? L’unico indizio è che il bimbo sembra reagire all’odore del vino…

Helck 1

Nanaki Nanao

6,50 €

Il Re Demone è stato sconfitto, e nel mondo dei demoni è in atto una competizione per incoronare il suo successore. All’improvviso nell’arena appare un individuo muscoloso e arrogante: si tratta di un semplice umano, Helck. Ma farà sul serio? Red Vamirio, uno dei Quattro Re Celesti del mondo dei demoni, non si fida di questo strano individuo apparso dal nulla. Quale sarà il suo segreto?

Una stanza di felicità 1

Hakuri

7,50 €

Un giorno una ragazza di quattordici anni viene rapita. O almeno è quello che la polizia crede. In realtà la ragazza ha provato a fuggire dai violenti genitori e ha trovato rifugio… dal suo stalker, che ora la ospita nel suo appartamento. Per quanto lui continui a pensare di aver commesso un rapimento, la ragazza è felice di quello che è successo e si dichiara a lui, promettendo che, in caso di cattura, si toglieranno la vita insieme.

Prison Experiment 2

Minase, Kantestu

7,50 €

Nostante tutti i suoi sforzi, Eyama non riesce a far crollare Aya Kirishima. Eyama decide quindi di portare il “gioco della prigionia” a un livello ancora più terribile. Nel frattempo Seiji, che ha accettato di partecipare al terribile gioco solo per i soldi, sembra godere i benefici di una prigionia all’acqua di rose… Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

Maruhan il mercenario 7

Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin

6,95 €

Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità.

Delitto e castigo 8

Naochi Ochiai

7,50 €

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. L’amore per Echika mi travolge, mi completa. Lei sarà la mia salvezza.

Ma lei non può amarmi, perché… Perché io sono un assassino.

Devils and Realist 15

Utako Yukihiro, Madoka Takadono

6,50 €

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene finalmente a galla la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel suo momento più critico.

La nuova vita di Nina 1

Koyomi Minamori

5,95 €

Aoyagi Nina ha la particolarità di ricordare la sua vita precedente, quando era una quindicenne di nome Chitose Amamiya. Quando Nina ha dieci anni incontra la persona che amava e che era il suo ragazzo nella sua vita precedente: Itami Atsurou. Quando Chitose è morta, Atsurou ha sofferto molto e continua a soffrirne, incapace di amare nessun’altra. Ma Nina condivide gli stessi sentimenti di Chitose nei suoi confronti ed è determinata a ritrovare il suo amore…

School-Live 1

Chiba, Kahiou

6,50 €

Takeya Yuki ama la scuola. E come non potrebbe? È il posto dove ha scoperto le gioie dei club scolastici. O meglio: di un club in particolare: lo School Life Club. Rii-chan è la presidente, Megu-nee la consulente, e poi c’è la sua amica e compagna Kurumi, sempre presente. Sì, Yuki ama la sua scuola… o almeno è quello che continua a ripetersi. Perché vivere questa menzogna ogni giorno è molto più facile dell’affrontare la realtà di questa particolare “scuola” e la natura delle “attività del club”…

Called Game 1

Izumi Kaneyoshi

6,50 €

Aruna è la principessa del regno B. Un giorno scopre di essere stata promessa in sposa al re del Reame E, una naziona conosciuta per i suoi continui e sanguinosi conflitti. Questa è la storia di una coraggiosa fanciulla che porta con sé segreti e ambizione, in un gioco di troni dove non sono in gioco solo amore e orgoglio, ma la vita stessa.

Cofanetto Danguard A 1/2

Leji Matsumoto

15,00 €

La storia narra le vicissitudini del gruppo di ricerca del dottor Oedo (Galax), il cui obiettivo è raggiungere il decimo pianeta del sistema solare, Prometeo, allo scopo di sfruttarne le risorse naturali e garantire un futuro all’umanità. Prometeo è però anche nelle mire di Doppler, un ricco e malvagio scienziato a capo di un’organizzazione paramilitare (che ricorda per divise e rituali i nazisti) che ha deciso di fare del decimo pianeta la patria di una nuova razza di eletti.

