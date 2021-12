Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 15 dicembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Adou e il primo numero di Her Blue Sky.

Le uscite Star Comics del 15 dicembre 2021

A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky 1

di CHO HEIWA BUSTERS , Yaeko Ninagawa

5,90€

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?! Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

Adou 2

di Amano Jaku

6,90€

Messo alle strette da Renji e dal colonnello Tsujira, per Eight sembra ormai la fine. Malgrado il ferimento di Riko abbia spinto il piccolo Adou a scatenare un potere spaventoso, la situazione volge ancora a favore dei suoi avversari, quand’ecco che, nel degenerare degli eventi, giunge un aiuto davvero inatteso…

Blue nella terra dei sogni 3

di Davide Tosello

12,90€

Blue è bloccata in un sogno. Tutte le avventure, tutti gli incontri… in definitiva, era tutto frutto della sua immaginazione e del suo inconscio. Perché allora preoccuparsi della foresta nera? Andrà tutto bene: aspetta solo la sveglia… Ma sarebbe ingenuo abbandonarsi a questo pensiero. Perché? È semplice… Non ha senso essere razionali in un sogno! Blue sta ancora affrontando una incredibile catena di eventi e drammi, che sembrano portarla inevitabilmente verso ciò che l’ha minacciata fin dall’inizio. Non ha mai smesso di correre, e presto sarà costretta ad affrontare l’insopportabile domanda: da cosa stai scappando, Blue? Nel terzo e ultimo volume di questa onirica ed emozionante serie firmata dall’illustratore Davide Tosello, la storia della giovane Blue giunge a una inattesa conclusione, tra scene surreali e oscurità.

Detective Conan New Edition 8

di Gosho Aoyama

5,90€

Conan si è cacciato in una situazione davvero difficilissima e Ran sta per smascherare la sua vera identità! Riuscirà a cavarsela e a tranquillizzare la ragazza, proteggendola dai rischi che correrebbe nel venire a conoscenza di quanto accaduto? E a seguire… un caso che chiama in causa nientemeno che il Barone della Notte, il criminale dei romanzi del padre di Shinichi Kudo!

Gintama 77

di Hideaki Sorachi

6,90€

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie della setta della Luce Stellare, gli abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro si avvicina al completamento… Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo, scoppiettante, corposissimo volume – corredato di due imperdibili mini poster a colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente di un mangaka (gorilla) potesse mai partorire!

Leonid, avventure di un gatto 2

di Frédéric Brrémaud , Stefano Turconi

12,90€

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Tutto va bene, finché una inattesa e terribile minaccia non raggiunge il circondario, fino al rapimento di uno degli amici di Leonid. Ma tutto è bene ciò che finisce bene… La vita è ripresa per i nostri amici felini, e il rapimento di Ba’on è solo un brutto ricordo. Ma una famiglia di gatti affamati, genitori e cuccioli, si rifugia nel quartiere. Gli sfortunati sono fuggiti dal loro territorio, attaccati dalla terribile Orda. Presto le truppe di Attila invaderanno il villaggio. Dopo che gli albini hanno minacciato Leonid, questi dovrà combattere per salvare il suo piccolo mondo. Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

RABBIDS 3

di Romain Pujol , Thitaume

14,90€

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani. Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni paradossali. Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

Shaman King Final Edition 18

di Hiroyuki Takei

5,90€

Alcuni scagnozzi di Hao e il patch Nichrom hanno attaccato la squadra di Ren per rubare le loro anime. Per poter salvare Ren, caduto sotto i colpi delle loro lame, Yoh finisce per chiedere aiuto a Maiden degli X-LAWS. Il prezzo da pagare, tuttavia, è il suo ritiro dallo Shaman Fight…!

Shirayuki dai capelli rossi 9

di Sorata Akiduki

5,50€

Nella città settentrionale di Lilias, dove Shirayuki si è recata con Ryu, si sta diffondendo una misteriosa malattia. La ragazza, alla ricerca di una cura, propone al principe primogenito Izana di bloccare il checkpoint per prevenirne la diffusione. Nel frattempo, la notizia raggiunge Zen e gli altri, in viaggio verso la città settentrionale di Willant…!

Vinland Saga 25

di Makoto Yukimura

4,90€

Nell’Europa dell’Undicesimo Secolo i Vichinghi sono una delle potenze di cui tenere conto: le navi dalla prua a forma di drago depredano il continente in lungo e in largo! Saldamente a capo delle truppe norrene che dominano l’Inghilterra, il giovane Canuto è pronto a tutto pur di realizzare il suo sogno e portare a termine i propri piani.

Lasciata l’Islanda, Thorfinn e i suoi compagni viaggiano verso occidente e, dopo un passaggio in Groenlandia, si lanciano alla ricerca del Vinland. Costruita una prima colonia, cominciano a entrare in contatto con i nativi del posto…

Yotsuba&! 14

di Kiyohiko Azuma

6,90€

Questa volta Yotsuba espande i suoi orizzonti prima imparando le prodezze di cui è capace il suo corpo praticando yoga in una vera palestra per donne, poi trasformandosi in una principessa di tutto punto, infine recandosi a Tokyo con il suo adorato papino per vivere un’esperienza davvero da favola! Quali sorprese riserverà la grande metropoli alla piccola, sognante avventuriera?!

