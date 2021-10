Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 29 Ottobre 2021. Da segnalare il primo numero di Dragon Quest – The Adventure of Dai e il nuovo numero di Dr. Stone.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Star Comics del 29 ottobre 2021

ONE PIECE 99 CELEBRATION EDITION

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 6,90

Per appassionati e collezionisti, il volume sarà disponibile anche nell’imperdibile Celebration Edition, corredata di una speciale sovraccoperta in pvc che, affiancata a quella del volume 98, andrà a comporre un’unica illustrazione! Ma non è finita qui: nei due numeri di questa speciale edizione trovate le due metà di un maxi poster a colori che, riunite, formeranno un poster di grandi dimensioni (86,5 x 62 cm)! A differenza dell’edizione Regular, reperibile anche in edicola, questa sarà acquistabile solo in libreria, fumetteria e negli store online, e vi permetterà di ottenere un codice omaggio per un free trial di un mese su Crunchyroll Premium!

Acquista One Piece 99 Celebration Edition su Amazon.

ONE PIECE 99

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Mentre i suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi! Quali sorprese riserverà questo numero speciale che contiene il mitico CAPITOLO 1000?!

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI

di Eiichiro Oda

18,2×25,7, B, colore, 96 pp, con sovraccoperta € 19,90

Sanji, cuoco del mare di prima classe e responsabile dei pasti della ciurma di Cappello di Paglia, è pronto a svelarvi in esclusiva i segreti delle sue specialità! Preparatevi a gustare il sapore unico delle mitiche avventure di Rufy e compagni attraverso più di quaranta ricette piratesche, illustrate passo passo, che vi faranno rivivere a tavola tutte le imprese dei vostri pirati preferiti! Un appetitoso volume unico per lettori con una fame da lupi (di mare)!

Acquista Le ricette piratesche di Sanji su Amazon.

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 1

di Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto… Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

Acquista The Adventure of Dai 1 su Amazon.

INUYASHA WIDE EDITION 1

di Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col., 352, con alette € 9,90

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti… Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici! A grandissima richiesta, torna finalmente l’immortale capolavoro della maestra Takahashi, in un’imperdibile riedizione di grande formato, con testi riveduti e corretti e illustrazioni a colori, che farà la gioia dei suoi numerosi fan!

Acquista Inuyasha Wide Edition 1 su Amazon.

DR.STONE 17

di Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp € 4,50

La nave della scienza è salpata verso il grande oceano, diretta in America. Ben presto, però, Senku e Ryusui si scontrano riguardo alla rotta da seguire, dando il via a una disputa a dir poco animata che decideranno di risolvere… con un’imprevedibile sfida! Coraggio, solidarietà, forza della scienza… Al termine di un viaggio che metterà alla prova tutti quanti, cosa troveranno i nostri amici nel nuovo continente?

Acquista Dr.Stone 17 su Amazon.

WORLD TRIGGER 23

di Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp € 4,30

La Tamakoma 2 domina l’ottavo round delle eliminatorie, strappando di diritto il pass per l’esame di selezione! Tutto questo mentre, nell’ultimo incontro della sezione mediana di classe B, le squadre Katori, Suwa e Nasu lottano strenuamente, mettendo in gioco i rispettivi futuri! Nel frattempo all’interno della Border fervono i preparativi in vista della spedizione per Neighborhood…

Acquista World Trigger 23 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 15

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta € 5,90

È arrivato il turno del Team Terme di Funbari guidato da Yoh, che deve affrontare i temibili Icemen, maestri del gioco di squadra. Yoh e gli altri hanno intenzione di

mostrare nell’arena i loro over soul potenziati grazie al Supremo compendio ai giudizi della divinazione… Che la sfida abbia inizio!

Acquista Shaman King Final Edition 15 su Amazon.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,90

Ran e Conan giungono come ospiti nella villa di montagna di una compagna di scuola della ragazza. A causa di un raccapricciante omicidio, però, quello che avrebbe dovuto essere un tranquillo soggiorno montano si trasforma ben presto in un incubo. Sarà poi la volta di un caso che riguarda la morte di un famoso cantante durante un’esibizione al karaoke. Tutto sembrerebbe far pensare a un suicidio per avvelenamento, ma qualcosa non torna. Per risolvere il mistero, Conan dovrà indagare nel passato della vittima e svelare il vero volto di una tragica storia d’amore…

Acquista Detective Conan New Edition 6 su Amazon.

ON OR OFF 1

di A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta

CONTENUTI ESPLICITI € 13,90

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ

Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…! Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio! Il primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo set di sticker in omaggio solo per il primo ordine! Affrettatevi a prenotarlo in libreria, fumetteria e negli store

online!

Acquista On or Off 1 su Amazon.

HITORIJIME MY HERO 8

di Memeco Arii

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta € 6,50

Nel meraviglioso rapporto con lo sregolato professor Kosuke, il casto teppista – nonché mogliettina – Setagawa non ha decisamente scampo. Ogni tanto, però, si prende la sua rivincita… Come al solito, insomma, ne succedono di tutti i colori! I segreti racchiusi nel cuore di Natsuo, il traboccante amore di Yuge, le volubili emozioni di Hasekura e Kensuke… Questo groviglio di sentimenti diversi vi lascerà col fiato sospeso!

Acquista Hitorijime My Hero 8 su Amazon.

ONE ROOM ANGEL

di Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta € 7,50

Koki è sulla trentina, lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia. Un giorno viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo! Inizialmente sconcertato dall’atteggiamento insolente del misterioso visitatore, Koki si ammorbidisce nello scoprire che l’angelo ha perso la memoria e che non riesce a volare. Decide quindi di ospitarlo e inizia così, bruscamente, una curiosa convivenza tra i due. Fino a quel momento Koki aveva vissuto come se fosse già morto, ma la nuova quotidianità trascorsa insieme all’angelo fa germogliare nel suo cuore sentimenti imprevisti… Un’opera ambiziosa, realizzata dall’autrice Harada come remake della storia breve Tomarigi pubblicata subito dopo il suo debutto.

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION

di Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, con postcard

e sagome stand up € 10,90

In contemporanea all’uscita dell’edizione Regular, il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata, con una variant cover realizzata dalla stessa

autrice, che esce in abbinamento a un’esclusiva cartolina e due stand up figure di cartone raffiguranti i protagonisti dell’opera. Il tutto racchiuso in un elegante cofanetto preordinabile in libreria, fumetteria e negli store online!

Acquista One Room Angel Angelic Edition su Amazon.

IMMORTALS FENYX RISING 1

di Nykko, Siamh, Looky

21×28, C, colore, 64 pp € 16,90

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dèi dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dèi dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!

Acquista Immortals Fenyx Rising 1 su Amazon.

HOT PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21 , b/n, C., 112 pp., € 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

SWEET PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21 , b/n, C., 112 pp., € 11,90