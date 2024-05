Due colossi delle comunicazioni satellitari dichiarano guerra a Starlink

SES, azienda con sede a Lussemburgo, ha annunciato l'acquisizione di Intelsat, primo operatore satellitare commerciale al mondo, per la considerevole cifra di 3,1 miliardi di dollari.

Questa mossa strategica è stata motivata dalla crescente concorrenza nel settore delle telecomunicazioni via satellite, soprattutto dall'emergente rete Starlink di SpaceX.

La fusione delle due giganti del settore porterà alla formazione di un'unica azienda con una flotta di circa 100 satelliti in orbita geostazionaria, più del doppio rispetto al suo concorrente più vicino.

Tuttavia, l'acquisizione è avvenuta in un momento di cambiamento nel settore delle comunicazioni satellitari. Sebbene ci siano ancora clienti consolidati, come le società di media video e le forze armate, che preferiscono l'utilizzo di satelliti geostazionari per i loro servizi di telecomunicazione, c'è una crescente richiesta di servizi offerti da costellazioni più piccole di satelliti in orbita bassa.

In particolare, il servizio offerto da Starlink di SpaceX ha catturato l'attenzione del mercato con oltre 2,6 milioni di abbonati attivi e una flotta di oltre 5.800 satelliti in orbita terrestre bassa.

Starlink

Questi satelliti in orbita bassa offrono diversi vantaggi rispetto ai satelliti geostazionari, inclusa una latenza inferiore e una produzione più economica. Tuttavia, le due aziende sperano che l'unione delle forze possa consolidare la loro posizione nel mercato, offrendo una gamma completa di servizi di telecomunicazione attraverso una varietà di bande di comunicazione, tra cui Ka-band, Ku-band, X-band, C-band, UHF e bande sicure per l'uso militare.

Questa mossa di consolidamento non è unica nel settore. Altre grandi aziende hanno già intrapreso simili iniziative per adattarsi al cambiamento del panorama delle comunicazioni satellitari.

Ad esempio, Eutelsat si è fusa con OneWeb, creando un'azienda con un'offerta mista di servizi GEO e LEO, mentre Viasat ha acquisito Inmarsat per espandere la sua presenza nel settore dei servizi Internet satellitari.

Con l'acquisizione di Intelsat, SES mira a rafforzare la propria posizione sul mercato, offrendo una vasta gamma di servizi satellitari e garantendo una copertura globale che superi il 99% del pianeta.

La combinazione delle risorse di entrambe le aziende, compresi i 13 nuovi satelliti in ordine, promette di portare innovazione e competitività nel settore delle telecomunicazioni via satellite.