Legion 3: il nuovo teaser trailer con il Professor X

In attesa che la serie televisiva Legion, ideata e prodotta da Noah Hawley, venga messa in onda negli Stati Uniti a partire dal 24 giugno prossimo, FX ha pubblicato recentemente il nuovo trailer all’interno del quale appare il Professor X, Charles Xavier, interpretato dall’attore Harry Lloyd.

Sarà la battaglia che avverrà tra Xavier e il Re delle Ombre, secondo quanto affermato dal produttore Noah Hawley, a far scaturire una serie di accadimenti che caratterizzeranno il terzo capitolo di Legion. Hawley avrebbe infatti affermato:

Nel corso delle nuove puntate di Legion, vedremo Syd interpretata da Rachel Keller, sottoporsi ad un duro allenamento per riuscire ad affrontare David Charles Haller. A tal proposito l’attrice avrebbe dichiarato:

“È stato difficile bilanciare la Syd del futuro e quella del presente, ma la cosa più importante è come reagirà Syd quando le cose non vanno come ha pianificato. Quando ciò che ama e ciò che desidera non coincidono”.