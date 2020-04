LEGO #76898 Jaguar Formula E Panasonic Racing GEN2 e Jaguar I-PACE eTROPHY: la recensione

Il nuovo LEGO #76898 Jaguar Formula E Panasonic Racing GEN2 e Jaguar I-PACE eTROPHY include per la prima volta un modello che rappresenta le nuovissime vetture di Formula E, le auto da corsa completamente elettriche… e anche il primo SUV in assoluto. Entrambi i modelli inclusi nel set sono progettati con le nuove dimensioni “8 stud” del tema “Speed Champions” versione 2020. Il set comprende 565 pezzi e include le minifigure dei piloti Jaguar/Panasonic, entrambe complete sia di casco che di “capelli”. Il prodotto è in vendita dal 1° gennaio 2020 al prezzo di 44,99 euro.

La scatola, le istruzioni e i pezzi.

Le maggiori dimensioni dei nuovi modelli Speed Champions si notano fin dalla scatola: 100 pezzi in più e scatola più grande, ad esempio rispetto al precedente set di coppia #75893 2018 Dodge Challenger SRT Demon e 1970 Dodge Charger R/T.

Aprendo la scatola, all’interno troviamo cinque sacchetti numerati, una “baseplate” che farà da telaio per la Jaguar I-Pace, due libretti di istruzioni (uno per ciascuna auto) e due fogli degli adesivi (di nuovo, uno per auto).

Ci sono 2 manuali, uno per ciascun modello. Il libro 1 contiene le istruzioni per costruire la Jaguar Formula E Panasonic Racing GEN2: 55 pagine con 66 step. Il libro 2 contiene invece le istruzioni per costruire la Jaguar I-PACE eTROPHY: 71 pagine con 87 step per l’auto e 21 step per la linea di partenza.

Il set contiene 565 pezzi (oltre a qualcuno in avanzo), divisi in 16 colori e in 32 tipologie diverse.

I modelli

Le buste 1 e 2 contengono i pezzi per costruire la Jaguar Formula E Panasonic Racing GEN2. Ci sono alcune tecniche SNOT Stud-Not-On-Top, ovvero con gli stud non verso l’alto) e il livello di dettaglio è altissimo (ad esempio i braccetti dello sterzo). Il risultato finale è un’auto molto bella, anche se un leggermente delicata.

Le buste 3 e 4 contengono invece i pezzi per costruire la Jaguar I-PACE eTROPHY. Il modello, anche grazie alla nuova “baseplate” disegnata per i nuovi set Speed Champions, è decisamente più solida della Formula E. Fatto salvo per l’abitacolo, il resto dell’auto è in “mattoncini pieni”, senza spazi vuoti. Purtroppo il colore dei mattoncini e quello degli adesivi non sono proprio uguali, e la differenza ahimè si nota. Anche questo modello, come gli altri modelli della nuova linea a “8 STUD”può contenere 2 minifigure affiancate. C’è anche spazio per alcuni dettagli come il freno a mano e il cambio. La quasi totalità della livrea è costituita da adesivi, fatto salvo per i due tile 1×6 del tettuccio, che sono stampati.

La busta 5 contiene infine i pezzi per costruire la linea di partenza. Sfilando l’axle LEGO Technic che le tiene in posizione, le luci “cadono” una ad una, simulando il semaforo dello “Start”.

Conclusioni e raccomandazioni

Anche per questo set ci troviamo davanti ad una logica evoluzione del tema “LEGO auto”. Entrambe le vetture sono ottime nel design, nelle tecniche e nei dettagli. Sembrano buone rappresentazioni delle auto della vita reale, anche se c’è sempre quel live “fastidio allo sguardo” delle ruote che sembrano lievemente sproporzionate (un po’ piccole) rispetto agli ingombri dei veicoli.