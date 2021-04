LEGO Adidas Ultraboost: prosegue la collaborazione LEGO e adidas

Sorprendendo tanto gli appassionati dei mattoncini LEGO quanto i collezionisti e gli utilizzatori delle sneakers del noto marchio bavarese, lo scorso 2 aprile il sito sneakernews.com ha annunciato l’imminente arrivo sugli scaffali (fisici e digitali) dell’ultimo prodotto nato dalla collaborazione tra il Gruppo LEGO e adidas: le adidas ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES. Andiamo a scoprirle insieme?

Le adidas Ultraboost hanno cambiato le regole del gioco grazie all’intersuola Boost reattiva, la tomaia adidas Primeknit avvolgente e al loro stile unico. Ancora oggi sono il modello di riferimento per quanto riguarda la tecnologia legata al mondo del running. Questa versione ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES è caratterizzata dalle 3 strisce che rendono omaggio ai celebri mattoncini LEGO. In linea con le strategie del Gruppo LEGO di rispetto e salvaguardia del pianeta, le adidas Ultraboost sono realizzate in buona parte con Primeblue, un materiale riciclato ad alte prestazioni prodotto da Parley Ocean Plastic. Il 50% della tomaia è in tessuto composto al 75% da filato Primeblue e non è stato utilizzato poliestere vergine.

Clicca qui per acquistare le adidas Ultraboost DNA X LEGO Plates

A differenza delle precedenti adidas Originals ZX 8000 commercializzate nel settembre dello scorso anno, che si potevano personalizzare solo per quanto riguarda il colore delle stringhe e della placca a forma di mattoncino inserita nel primo giro della stringa, queste nuove sneakers saranno davvero personalizzabili, dal momento che sarà possibile creare le iconiche tre strisce del marchio tedesco utilizzando mattoncini del nostro colore preferito. Le tre classiche strisce del marchio adidas sono infatti state sostituite con 3 bande trasparenti sagomate sulla base della forma del mattoncino, all’interno delle quali sarà possibile inserire gli elementi del colore desiderato senza che questi possano saltare via mentre si cammina o si corre.

All’interno della confezione, anch’essa stampata con richiami al mattoncino LEGO, oltre alle scarpe potremo trovare:

36 mattoncini plate color blue

36 mattoncini plate color giallo

36 mattoncini plate color rosso

36 mattoncini plate color verde

Quanto sopra dal punto di vista estetico. Per quanto riguarda invece il contenuto tecnico della scarpa, va detto che è pensata specificatamente per i runner: grazie alla tecnologia BOOST utilizzata per realizzare la suola infatti, il piede riceverà un ritorno di spinta ad ogni passo. La suola vera e propria è stata realizzata in collaborazione con il noto produttore di pneumatici Continental.

Queste le caratteristiche tecniche delle nuove sneakers adidas ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES:

Calzata avvolgente

avvolgente Chiusura a stringa

Tomaia adidas Primeknit

Fodera in tessuto

Controtallone di supporto

di supporto Intersuola Boost

Peso di 328 g

Drop intersuola pari a 10 mm (tallone: 22 mm / avampiede: 12 mm)

Suola Stretchweb con gomma Continental

con gomma Prodotto Primeblue

Colore prodotto Cloud White / Cloud White / Shock Blue

prodotto Cloud White / Cloud White / Shock Blue Codice prodotto FY7690

Annunciata all’inizio di settembre 2020, la collaborazione (della quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) tra Gruppo LEGO e adidas si è concretizzata nel lancio di un primo prodotto, le adidas Originals ZX 8000, un modello di sneakers inserite nel contesto del progetto adidas “A-ZX Series”, che dal debutto nel 2008, porterà ad avere 26 esclusivi modelli che celebrano e proiettano nel futuro le sneaker ZX “Thousand Series”. Ogni silhouette nasce dalla creatività dei designer adidas e di quelli dei partner, ispirati dall’archivio a 3 Strisce.

Nel corso del successivo mese di ottobre 2020, adidas e Gruppo LEGO hanno poi annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione pluriennale (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), sulla base del quale sarebbero stati prodotti e venduti un’ampia serie di capi d’abbigliamento (scarpe, abbigliamento sportivo ed accessori per adulti e per bambini). Sarà di lì a poco l’arrivo sugli scaffali digitali del sito e-commerce e fisici degli adidas store di una simpatica linea di scarpe per bambini.

Arriviamo così a gennaio 2021 e sul sito Sneaker Bar Detroit troviamo la notizia che lo stesso modello adidas Originals ZX 8000 verrà venduto sul sito adidas.com e tramite i siti di commercio elettronico dei retail partner di adidas nella forma di un Color Pack costituito dal modello in versione monocromatica in 6 diversi colori ispirati ai colori base dei mattoncini LEGO: rosso, giallo, blue, verde, grigio e nero. I sei modelli però ancora non sono disponibili per l’acquisto.

Passa poco più di un mese ed ecco che a febbraio 2021 un nuovo annuncio di adidas e Gruppo LEGO ci informa della imminente messa in vendita di due linee di capi d’abbigliamento, una dedicata a LEGO DOTS e l’altra dedicata a LEGO Ninjago (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

La collezione adidas x LEGO DOTS è incentrata sull’infinito potenziale creativo dei bambini. I disegni vivaci accendono l’immaginazione e trasmettono un semplice messaggio ai bambini: sono loro a dettare le regole nel proprio mondo, e lo possono rendere quanto più dinamico lo vogliano! Alcuni esempi:

Scarpe adidas FortaRun x LEGO DOTS | € 50,00 su adidas.com



Un vivace modello kids per bimbi dinamici. Il design casual ed extra confortevole è perfetto per le ore di ginnastica, per gli allenamenti pomeridiani e per tutti i giorni. I lacci elasticizzati assicurano inoltre massima praticità.

Felpa con cappuccio adidas x LEGO DOTS Short Sleeve | € 50,00 su adidas.com



adidas e LEGO hanno unito le forze per creare questa irresistibile felpa junior a maniche corte. La grafica sul retro accende il design con un’esplosione di colori, mentre la tasca anteriore a marsupio con zip offre una pratica soluzione per portare l’essenziale sempre con te. Il capo è realizzato con materiale riciclato come prova tangibile del nostro impegno nella lotta all’inquinamento causato dalla plastica.

La collezione adidas x LEGO NINJAGO invece comprende elementi che celebrano il 10° anniversario di questa linea LEGO, il mondo senza tempo di NINJAGO. Con la nuova collezione, i bambini possono saltare in azione e vivere la loro vita come dei veri ninja. Con vibranti disegni che rappresentano i poteri elementali di NINJAGO, la collezione permette ai bambini di esprimersi ed essere dei veri ninja. Alcuni esempi:

Scarpe LEGO NINJAGO adidas FortaRun | € 75,00 su adidas.com



Festeggia i 10 anni di LEGO Ninjago. Queste scarpe da running adidas celebrano dieci anni di battaglie e di amicizie. La morbida tomaia in tessuto con lacci elasticizzati consente a bambini e bambine di giocare in libertà.

Tuta adidas junior x LEGO NINJAGO | € 65,00 su adidas.com



Un modello sportivo frutto della collaborazione tra Gruppo LEGO e adidas. Il drago LEGO NINJAGO sul retro rivela la forza interiore di chi indossa il capo, mentre la struttura in morbidissimo tricot offre un comfort ottimale per affrontare al meglio piccole e grandi avventure. Il prodotto è realizzato con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen.