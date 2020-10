Adidas e LEGO: la collaborazione diventa pluriennale!

Ancora non si è placata la ricerca spasmodica delle Adidas Originals ZX 8000 lanciate (e andate letteralmente a ruba) lo scorso 25 settembre, e già Adidas e LEGO Group rilanciano! E’ infatti stata annunciata ieri la collaborazione pluriennale che darà vita a nuovi prodotti per adulti e bambini: calzature, abbigliamento e accessori.

Il lancio dei primi prodotti è previsto entro la fine del 2020: nel corso del mese di dicembre e per tutto il 2021 arriveranno sul mercato prodotti legati a vari sport e ad uno stile di vita attivo, rivolti a bambini e ad adulti, incentrati sui differenti temi LEGO.

Le sneaker Adidas Originals ZX 8000 sono molto belle, colorate e allegre. Vedremo presto se anche i nuovi prodotti avranno lo stesso look & feel giocoso e che richiama la plaette dei colori base di LEGO System.

Vedremo sei i nuovi prodotti a marchio congiunto Adidas e LEGO saranno apprezzati tanto quanto lo sono state le sneaker stesse.

Gli appassionati potranno sicuramente contare su collezioni in cui il Gruppo LEGO e Adidas non faranno mancare sensazionali concept innovativi caratterizzati da accostamenti multicolor, volti a stimolare l’immaginazione, un senso di ottimismo, riflettendo nel contempo l’impegno dei due brand per l’inclusività.

Il popolo dei collezionisti si starà certamente domandando se questa collaborazione, qualora desse ai due player i risultati sperati in termini di vendite e fatturato, posso considerarsi foriera di un ritorno di LEGO Group al tema degli sport che tra il 2000 e il 2007 ha esplorato “mondi” quali calcio, basket, Hockey e “Gravity Sport” (Skateboard e Snowboard). Erano tutti set molto coinvolgenti e giocabili.

I set a tema SOCCER erano tipo il nostro Subbuteo.

I set a tema BASKET (nella declinazione del campionato NBA americano ovviamente) includevano minifigure le cui gambe erano collegate a piccole molle e potevano quindi “tirare a canestro”, oltre ad aver avuto a catalogo dei piccoli set dedicati a specifici giocatori, con tanto di figurine in stile americano all’interno.

Una collaborazione con SPALDING nel 2003 porto al lancio di un pallone da basket a grafica congiunta LEGO Sports e Spalding.

I set a tema HOCKEY erano stati pensati in modo che i “giocatori” potessero essere azionati con “aste” costituite da elementi LEGO Technic che consentivano di giocare delle partite vere e proprie. Una parte di questi set era composta da elementi misti LEGO Technic, LEGO Bionicle e LEGO System, dando luogo a “giocatori” molto particolari!

I set a tema GRAVITY SPORT erano tutti molto adrenalinici, composti come erano da rampe e trampolini per far fare alle minifigure e alle loro tavole i “trick” più impegnativi.

Siamo certi che nuovi set “sportivi” legati agli sport più in voga e seguiti (Soccer, Football, Basket, Baseball, Volley, Tennis, Golf), magari “giocabili” sia in digitale che “fisicamente” e con qualche App collegata, sarebbe accolta con molto entusiasmo dalla platea dei costruttori più adulti.