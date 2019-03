LEGO celebra Topolino con lo Steamboat Willie Set

LEGO annuncia il lancio sul mercato del set Steamboat Willie con cui celebra i novantanni di Topolino della Disney e del suo cortometraggio d'esordio.

È di pochi giorni fa l’annuncio da parte di LEGO del lancio di un nuovo set che farà impazzire tutti gli appassionati di Topolino della Disney e dei mattoncini più famosi al mondo: LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie.

Steamboat Willie, distribuito nel 1928, è il terzo cortometraggio di animazione della serie Mickey Mouse e il primo della serie a essere stato distribuito; viene considerato il cartone animato di esordio di Topolino e Minnie ed è inoltre il primo film Disney ad avere il sonoro completamente sincronizzato.

Con il set Steamboat Willie, completamente in bianco e nero, LEGO vuole celebrare il novantesimo anniversario di Topolino, il personaggio cartoni animati più famoso al mondo. Come nell’omonimo cortometraggio, la Steamboat Willie della LEGO è dotata di fumaioli mobili che si alzano e si abbassano al movimento delle ruote a pale, che girano quando la barca viene spinta in avanti.

Il set LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie comprende le minifigure di Topolino e Minnie con una speciale decorazione color argento e quella di un pappagallo. Il ponte della barca, inoltre, è arricchito di tutti quegli elementi nautici diventati iconici attraverso il cortometraggio, quali il timone, il salvagente, la campana e la cassa di patate, oltre alla gru funzionate posta a poppa. Infine, non mancano neppure la chitarra e lo spartito suonati da Minnie nel cartone animato e una basetta porta minifigure con il logo di Topolino e la targhetta celebrativa 1928.

Il set LEGO Ideas 21317 Steamboat Willie oltre ai settecentocinquantuno pezzi che lo compongono e al libretto con le istruzioni per il montaggio, contiene divertenti curiosità sullo storico cortometraggio animato Disney “Steamboat Willie” del 1928 e informazioni sul fan-designer e i designer che hanno progettato questo fantastico set retrò.

Una volta montata, la barca giocattolo misura 15 cm di altezza, 26 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza.

L’uscita del set LEGO® Ideas 21317 Steamboat Willie è prevista per il giorno 1° aprile 2019 – no, non è un pesce d’aprile – e avrà un costo previsto, in Germania, di € 89,99 che potrebbe però variare da paese a paese dell’Unione Europea.