Set LEGO dedicato alla Casa di Up LEGO a soli 49€!

Come ricorderete, nel pomeriggio vi avevamo segnalato una splendida offerta relativa al mondo LEGO, giacché su Amazon è attualmente in sconto (ma meglio affrettarsi!) il nuovo e bellissimo set dedicato al jet degli X-Men, così come visto nella recente serie animata X-Men '97. Ebbene, restiamo ora in tema mattoncini e cartoon, segnalandovi che, sempre su Amazon, è attualmente in sconto anche il bellissimo set che LEGO ha dedicato al film Disney Pixar "Up", in quella che è una riproduzione della casa di Carl Fredricksen, con tanto di palloncini che psuntano dal comignolo! Un set bellissimo e sognante, oggi disponibile a soli 49,91€, contro i 54,99€ originariamente richiesti per l'acquisto!

Set LEGO della Casa di "Up", chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bellissimo set LEGO è, indubbiamente, un acquisto imprescindibile per qualsiasi fan dell'animazione targata Disney e Pixar, oltre che per tutti i fan del bellissimo “Up!” che, con la sua malinconia e dolcezza, si è impresso sin da subito nel cuore dei fan! Prodotto in occasione del 100° Anniversario Disney e, in tal senso, pensato come prodotto da collezione, questo bellissimo set è ideale sia per adulti che per bambini, e può fungere tanto da set da gioco, quanto da modellino espositivo.

Ricchissimo di dettagli, e comprensivo di 3 minifigure, questo set è l'ideale per quei collezionisti alla ricerca di un pezzo iconico che richiami momenti memorabili, e vista la sua minuzia nei dettagli, siamo certi che sarà in grado di farvi rivivere alcune delle più memorabili scene del film.

Venduto com'è a meno di 50 euro, questo splendido set LEGO può fare, dunque, sia la felicità dei bambini che degli adulti, specie considerando che parliamo di uno dei film animati più belli di sempre, impressosi con la sua dolcezza e umanità, nel cuore di tantissimi fan! Un omaggio imperdibile, che starebbe bene tanto nella camera di un bambino che in bella mostra nel salotto di un adulto.

