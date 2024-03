LEGO: 7 set da regalare alla festa del papà

La festa del papà è sempre più vicina: il 19 marzo, come ogni anno, verranno celebrati tutti i babbi d'Italia, e se non avete ancora pensato al regalo è decisamente giunto il tempo di farlo. Non preoccupatevi, però, quest'anno non dovrete perdere pomeriggi interi a correre tra i negozi o scervellarvi su quale sia il dono perfetto: nei giorni scorsi abbiamo iniziato a proporvi svariati articoli contenenti tantissime idee regalo per ogni budget, mentre quest'oggi ci concentreremo su un tema specifico, i LEGO.

Gli iconici mattoncini sono, infatti, un regalo perfetto per qualsiasi occasione, esistendone di tantissime tipologie, misure e, ovviamente, fascia di prezzo. Di seguito, dunque, troverete una lista con 7 set ideali per essere donati alla festa del papà, tutti disponibili comodamente su Amazon e adatti a ogni gusto e budget.

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Un set LEGO che sicuramente gli appassionati di auto apprezzeranno è il LEGO Technic dedicato alla Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, il modello di auto del 2023 che la riproduce nel dettaglio in scala 1:8 grazie ai 1.642 mattoncini. Il set è dotato di pneumatici slick e di sterzo che può essere controllato utilizzando il volante o la manopola sulla parte superiore dell’auto; inoltre, le funzioni includono il differenziale e il motore a 6 cilindri con pistoni mobili, oltre all'alettone mobile ispirato al DRS della vera Mercedes monoposto F1.

LEGO Technic Motocicletta Kawasaki Ninja

Restiamo in tema motori ma passiamo alle moto con il set LEGO Technic che riproduce l'iconica Kawasaki Ninja, uno dei modelli più noti e amati di sempre. Anche in questo caso il modellino riproduce il veicolo in scala 1:8 per un totale di 643 pezzi e con una straordinaria attenzione ai particolari: la moto è dotata di sterzo, sospensioni, cambio a 2 velocità, motore articolato a 4 pistoni e turbocompressore; inoltre, lo speciale elemento del parabrezza presenta decorazioni personalizzate, e il logo Kawasaki è posizionato su entrambi i lati del serbatoio del veicolo.

LEGO Fotocamera Polaroid

Se il vostro babbo è appassionato di fotografia a fare al caso suo è il meraviglioso LEGO Ideas che celebra l'iconica fotocamera istantanea Polaroid OneStep SX-70. Questo set consente di ricreare la macchina fotografica nei minimi dettagli, dalla precisione del mirino alla fedeltà dei colori e alla funzionalità della manopola di regolazione della sensibilità alla luce. Ma la caratteristica più sorprendente è che funziona davvero! All'interno del set sono inclusi 3 ritratti istantanei illustrati, che è possibile scattare premendo il pulsante rosso dell'otturatore, proprio come con una vera Polaroid.

LEGO ECTO-1 Ghostbusters

Passiamo alla parte nerd di questa lista con l'iconica ECTO-1, il veicolo per eccellenza dei Ghostbusters. Questo modellino è, infatti, una splendida replica dell'iconica auto dei film Ghostbusters, basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959. Il kit da 2.352 pezzi è dotato di molti dettagli, tra cui sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore e dispositivo olfattivo per l’individuazione di spettri. Un dono perfetto, dunque, per tutti gli amanti degli acchiappa-fantasmi, dato che li farà rivivere la nostalgia del film cult degli anni '80.

LEGO Millenium Falcon

Uno dei franchise più amati di sempre è Star Wars, e se il vostro babbo ne è fan resterà sicuramente senza parole quando scarterà il LEGO Millenium Falcon, il quale riproduce l'iconico veicolo guidato dai protagonisti di Guerre Stellari in scala media, per un totale di 921 pezzi. Il set presenta innumerevoli dettagli come incluso la cabina di pilotaggio, la parabola satellitare e i cannoni, mentre il supporto costruibile è dotato di targhetta e mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars, oltre a essere progettato per esporre il Millennium Falcon in una posa dinamica.

LEGO Marvel Guanto dell'Infinito

Composto da 675 pezzi, questo magnifico set che riproduce il Guanto dell'Infinito di Iron Man rappresenta il regalo perfetto per gli appassionati dell'MCU che hanno un'affinità particolare per il personaggio di Tony Stark, uno dei supereroi più iconici di sempre. Fedele all'originale, questa replica straordinaria include, ovviamente, anche le potenti Gemme dell'Infinito: le dita snodabili consentono di esporre il Guanto in varie pose, garantendo un tocco di personalizzazione. Inoltre, una raffinata targhetta posta alla base del Guanto aggiunge un tocco di eleganza, il tutto a un prezzo accessibile di soli 69,99€.

LEGO Ornitottero Reale Dune

Il vostro babbo è di recente andato al cinema per vedere Dune - Parte 2 (o magari vi ci ha trascinato a forza)? A fare al caso suo è il nuovissimo, maestoso e impressionante set LEGO che riproduce l'Ornitottero Reale della famiglia Atreidse: parliamo di un vero e proprio must per gli appassionati della serie di Frank Herbert. Non solo vi permetterà di rivivere le emozionanti avventure del film Dune attraverso le sue 8 minifigure dettagliate, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Chani e il Barone Harkonnen, ma diventerà sicuramente anche un pezzo da collezione di grande valore. Il set è composto da ben 1.369 mattoncini e include funzionalità avanzate come le ali apribili e il carrello di atterraggio retrattile, riproducendo in modo estremamente dettagliato il velivolo della famiglia Atreides.

