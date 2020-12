LEGO MANIA. Kit LED per illuminare il set LEGO Technic # 42075 Unità Di Primo Soccorso

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO ma non solo set: kit LED di illuminazione, prodotti di terze parti in accordo e licenza con LEGO, novità in generale.

LEGO MANIA – 02/12/2020

Nel corso della scorsa puntata, abbiamo costruito insieme il set LEGO Technic # 42075 Unità Di Primo Soccorso, un set del 2018 e ultimo uscito del tema LEGO Technic dedicato ai valorosi Vigili del Fuoco. In questa puntata andremo ad installare al suo interno il kit di illuminazione LED prodotto da Lightailing.com specificatamente per questo set. Si tratta di una società “terza parte” specializzata nel realizzare kit di illuminazione LED specifici per un certo set, per il quale fornisce elementi LEGO originali con i “punti luce” già cablati all’interno (punti luce e cavi) e con i quali sostituire le analoghe parti del set ufficiale. Il risultato finale è quasi sempre… brillante!

Se come speriamo, dovessimo riuscire ad ultimare l’installazione del kit in poco tempo, inizieremo anche a costruire un altro set dello stesso tema e soggetto (LEGO Technic – Mezzi antincendio), di un anno più vecchio, della stessa scala e ricco di funzioni giocabili. Si tratta del set LEGO Technic # 42068 Veicolo di Soccorso Aeroportuale.

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

