LEGO MANIA solo per oggi è BRICK MANIA. Costruiamo insieme i set COBI dedicati al film Top Gun: Maverick

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA diventa per una volta BRICK MANIA e costruirà insieme a voi i set COBI dedicati al film di (speriamo) prossima uscita Top Gun: Maverick, sequel dell’iconico film Top Gun del 1986.

Prodotti dalla europea COBI sotto regolare licenza con Universal Picture (titolare dei diritti per il film) e con le aziende produttrici dei velivoli (Northrop Grumman, Boeing e North American), sono perfetti per chiunque sia appassionato del film e/o di aviazione. Vediamoli insieme.

COBI-5811 “Top Gun”: F-14A Tomcat

Il set include 752 pezzi e 2 minifigure. Il Grumman F-14 Tomcat è un jet da combattimento americano dalla caratteristica geometria variabile delle ali, riprodotto in qesto set in scala 1:48. Il set include elementi stampati di alta qualità che riproducono fedelmente il design originale del velivolo cinematografico. Il modello dispone di ali a geometria variabile e di carrello di atterraggio retrattile. Sotto le ali trova posto un grande arsenale di armi. La cabina di pilotaggio può contenere le minifigure dei due piloti Pete “Maverick” Mitchell e di Nick “Goose” Bradshaw. Il set include inoltre un supporto costruibile per esporre il modello costruito, comprensivo di targa contenente il nome dell’aeromobile e il logo del film. Misure: 38,5 cm di lunghezza, 27 cm di larghezza e 10,5 cm di altezza.

COBI-5803 “Top Gun: Maverick”: F/A-18E Super Hornet “Allievi”

Il set riproduce in scala 1:48 il velivolo Boeing F/A-18E Super Hornet utilizzato dagli allievi della scuola di combattimento Top Gun per il proprio addestramento. Composto da 555 pezzi, le stampe di alta qualità sugli stessi riproducono la livrea originale del velivolo protagonista di Top Gun: Maverick. Il modello è dotato di un cockpit apribile e carrello di atterraggio retrattile. Sotto le ali trova posto un grande arsenale di armi. Nella cabina di pilotaggio si può inserire uno speciale elemento che riproduce la parte visibile del busto e della testa del pilota. Il set include inoltre un supporto costruibile per esporre il modello costruito, comprensivo di targa contenente il nome dell’aeromobile e il logo del film. Commissionato alla fine degli anni ’90, ha sostituito proprio l’F-14A nel ruolo di caccia da combattimento utilizzato dalla Marina degli Stati Uniti. Misure: 38 cm di lunghezza, 28 cm di larghezza e 11 cm di altezza.

COBI-5805 “Top Gun: Maverick”: F/A-18E Super Hornet “Maverick”

Il set riproduce in scala 1:48 il velivolo Boeing F/A-18E Super Hornet pilotato dal leggendario pilota e istruttore della Marina degli Stati Uniti Pete “Maverick” Mitchell. Composto da 570 pezzi, le stampe di alta qualità sugli stessi riproducono la livrea originale del velivolo protagonista di Top Gun: Maverick. Il modello è dotato di un cockpit apribile e carrello di atterraggio retrattile. Sotto le ali trova posto un grande arsenale di armi. Nella cabina di pilotaggio si può inserire uno speciale elemento che riproduce la parte visibile del busto e della testa del pilota. Il set include inoltre un supporto costruibile per esporre il modello costruito, comprensivo di targa contenente il nome dell’aeromobile e il logo del film. Commissionato alla fine degli anni ’90, ha sostituito proprio l’F-14A nel ruolo di caccia da combattimento utilizzato dalla Marina degli Stati Uniti. Misure: 38 cm di lunghezza, 28 cm di larghezza e 11 cm di altezza.

COBI-5806 “Top Gun: Maverick”: Northern American P-51D

Il set riproduce in scala 1:35 il velivolo Northern American P-51D del quale è proprietario il leggendario pilota e istruttore della Marina degli Stati Uniti Pete “Maverick” Mitchell, che lo pilota nel suo tempo libero. Composto da 265 pezzi, le stampe di alta qualità sugli stessi riproducono la livrea originale del velivolo protagonista di Top Gun: Maverick insieme ai più moderno caccia da combattimento. Il modello è dotato di elica rotante, carrello di atterraggio retrattile e bloccabile e cockpit apribile, nel quale è possibile posizionare la minifigure di Pete “Maverick” Mitchell, il protagonista del film. Misure: 27 cm di lunghezza, 32 cm di larghezza e 14 cm di altezza.

LEGO MANIA – puntata del 12/05/2021

Nel corso della puntata speciale di oggi dedicata a Top Gun: Maverick, Brick MANIA costruirà insieme a voi i set dedicati al film.

Nell’attesa della puntata, godetevi questa versione del trailer ufficiale con doppia visione: da una parte il trailer “vero” e dall’altra la stesse scene riprodotte in mattoncini ed in sincrono con il trailer stesso.

