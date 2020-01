LEGO: buona “Patent Day” a tutti!

E’ stato festeggiato ieri il Patent Day, ovvero il 62esimo anniversario del giorno in cui, il 28 gennaio 1958 Godtfred Kirk Christiansen, l’allora proprietario di LEGO Group, depositò il brevetto per quello che sarà e continuerà ad essere il nostro gioco preferito: il mattoncino LEGO.

Contrariamente però a quanto molti potrebbero pensare, la domanda di brevetto non riguardò solo l’invenzione di un specifico tipo di mattoncino. Riguardò piuttosto un vero e proprio sistema di costruzione o meglio ancora, di un metodo di costruzione in cui due o più elementi costruttivi in plastica ad incastro “…potrebbero essere messi insieme in un gran numero di posizioni reciprocamente diverse…“. (Citazione dalla domanda originale di brevetto danese).

Per questo motivo, oggi festeggiamo il brevetto con il Patent Day, brevetto che tra l’altro copriva diverse tipologie e “configurazioni” di mattoncini, alcuni dei quali possono essere visti nelle foto che vi rpoponiamo. Il comune denominatore di questi diverse tipologie di mattoncini è che ogni singolo disegno assicura che il mattoncino stesso abbia la giusta “capacità di incastro”, facendo in modo che tutti i mattoncini abbiano la medesima capacità di aderire tra loro, quasi fossero incollati.

Detto questo, Buon Patent Day a tutti! Al mattoncino LEGO ma anche e soprattutto al fantastico “sistema di incastro“ che, combinato con il sistema LEGO, ci offre infinite possibilità di costruzione. Ad esempio: lo sapete in quante diverse combinazioni possono essere uniti 6 classici mattoncini 2×4? Sono ben 915.104.765!

Brevetto delle Minifigure

Anche le iconiche Minifigure LEGO furono sottoposte a brevetto. Diciannove anni dopo “il mattoncino” venne ideata la Minifigure come oggi la conosciamo. Il 29 agosto 1977 venne depositato in Danimarca il primo brevetto dell’ “omino” moderno. Poiché però il primo set che la conteneva venne commercializzato nel 1978, il compleanno della minifigure lo si festeggia a partire dal 1978.

Nel 2018 infatti, il Gruppo LEGO rese omaggio alla “nascita” della Minifigure con il set GWP (Gift With Purchase – in omaggio a fronte di un acquisto) # 5005358 Minifigure Factory, che veniva dato in omaggio a fronte di un acquisto di un certo importo su LEGO Shop online.