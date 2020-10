LEGO Rebuild The World: rivelato oggi il monumentale mappamondo realizzato dai bambini di tutto il mondo

Il “nuovo mondo” costruito da LEGO ma al quale hanno contribuito bambini da tutto il mondo con le loro opere è pronto! Ha richiesto 2.700 ore di costruzione e oltre 350.000 mattoncini LEGO, ma ora tutti potremo finalmente ammirare il globo di Rebuild The World in esposizione da oggi presso la LEGO House di Billund. Le realizzazioni a tema Rebuild The World dei bambini sono state suddivise in cinque categorie:

natura veicoli creature fantastiche oggetti luoghi.

Tra le creazioni di Rebuild The World più significative troviamo:

La fattoria della speranza (Farming Hope) – una fattoria eco-sostenibile con delle colture, un ruscello e un arcobaleno che trasmettono un senso di positività

Il distributore mobile di cereali (Mobile Corn Man) – voglia di vitamina C? Un orto mobile con consegna immediata di carote e mais ai bambini

Il magico gufo dalle corna blu (Magical Owlicorn) – una creatura misteriosa dalle corna blu… chissà quali poteri mistici possiede?

La casa-ospedale dei sogni sull’albero (Dream Hospital Treehouse) – con la sua stanza sulla cima di un albero e un bar a forma di ciambella, è pronta rallegrare i bambini ricoverati in ospedale

La “PazzaPiazza d’Italia”(della Famiglia GBR), che rappresenta il nostro Paese

Non è troppo tardi per partecipare. Le famiglie di tutto il mondo possono ancora contribuire con le proprie creazioni LEGO a realizzare una versione digitale del globo, inviandole al sito

lego.com/rebuild-the-world. Sarà possibile anche scoprire le storie che si celano dietro alcune delle costruzioni mostrate sul sito web, tra cui le intuizioni divertenti in merito alla creatività dei bambini. La nuova installazione resterà esposta all’interno della LEGO House di Billund da oggi 6 ottobre fino al prossimo 6 novembre.

Se per caso foste a corto di idee, potreste provare a farvi aiutare da “LEGO 100 Ways to Rebuild The World“, pubblicato da DK e LEGO. Il libro raccoglie numerose creazioni in stile Rebuild The World, dalle quali poter trarre ispirazione. I testi sono in inglese, ma sono molto semplici, e possono quindi aiutare i lettori a far pratica con la lingua inglese.

Il volume è acquistabile su Amazon a € 11,89