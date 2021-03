LEGO Star Wars: in arrivo dal lato oscuro due nuovi caschi e un droide

Anticipato il giorno prima della presentazione ufficiale da foto e descrizioni trapelate sul sito della catena americana Wallmart, è poi arrivato l’annuncio ufficiale di due nuovi caschi LEGO Star Wars (e di un Droide Imperiale) della linea 18 plus, quella dei set pensati e progettati per costruttori e appassionati adulti.

Si tratta di due nuovi caschi LEGO Star Wars, quello di Darth Vader e quello da Scout Trooper, e della riproduzione in mattoncini del Droide Sonda Imperiale.

Jens Kronvold Frederiksen, Creative Director LEGO Star Wars, ha dichiarato:

“Alcuni dei nostri personaggi preferiti di Star Wars rappresentano le presenze più profonde e intimidatorie del grande schermo, nonostante non si possano vedere le loro espressioni facciali. Nel ricreare i sinistri caschi di Darth Vader e dello Scout Trooper, era importante catturare i dettagli e le caratteristiche essenziali che le persone di tutto il mondo sicuramente riconosceranno, anche quelle che non hanno troppa familiarità con la galassia di Star Wars. Penso che tutti e tre i set da esposizione siano estremamente belli e spero che i fan si divertano a costruirli, e siano entusiasti di esporli una volta completati”

Una volta terminata la costruzione, i modelli potranno essere esposti ciascuno con la propria targhetta identificativa. I tre set saranno disponibili per il pre-ordine dal 25 Marzo 2021 su LEGO.com, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli, mentre saranno in vendita a livello globale dal 26 aprile. Scopriamo insieme i tre nuovi set, che vanno ad aggiungersi ai precedenti elmi di Iron Man, del Pilota di Tie Fighter, di Boba Fett e dello Stormtrooper.

I nuovi set

LEGO Star Wars #75304 Casco di Darth Vader | € 70,99 su lego.com

Cogli il fascino sinistro dell’icona di Star Wars e rendi omaggio al Signore Oscuro dei Sith nonchè cattivo supremo con questo modello da 834 pezzi. Il set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente, che una volta finito diventa un impressionante pezzo da esposizione, grazie alle dimensioni compatte e al supporto con targhetta, il Casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Misure: 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il Casco di Darth Vader

LEGO Star Wars #75305 Casco da Scout Trooper | € 49,99 su lego.com

Splendida riproduzione da 471 pezzi del casco degli Scout Troopers, che rende omaggio alle loro capacità di ricognizione e infiltrazione e che li protegge quando sfrecciano sulle loro speeder bike. Grazie al supporto con targhetta, il set può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Misure: 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il Casco da Scout Trooper

LEGO Star Wars #75306 Droide Sonda Imperiale | € 70,99 su lego.com

Fantastica riproduzione in mattoncini ispirata dalle scene di Star Wars: l’impero colpisce e che ci riporta sul pianeta di ghiaccio Hoth. Il modello di Droide Sonda Imperiale da 683 pezzi è dotato di gambe snodabili ed è completo di un supporto trasparente costruibile perchè possa essere posto e sospeso sopra lo scenario innevato, anch’esso costruibile. Misure: 27 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 11 cm di profondità

» Clicca qui per acquistare il Droide Sonda Imperiale

I precedenti set della linea “caschi collezionabili”

Arrivati sugli scaffali esattamente un anno fa, pensati e progettati per costruttori adulti, non possono mancare nella collezione o sugli scaffali di casa o ufficio degli appassionati della saga della Galassia lontana lontana o dei personaggi della Casa delle Idee.

LEGO Star Wars #75276 Casco di Stormtrooper | € 64,99 su lego.com

Ricrea il casco di uno Stormtrooper alto più di 18 cm, largo 13 cm e con una profondità di 14 cm per poi mostrarlo come omaggio alle “forze di terra” dell’Impero. Gli Stormtrooper hanno davvero una pessima mira ma sanno come fare gruppo!

LEGO Star Wars #75277 Casco di Boba Fett | € 64,99 su lego.com

Rendi omaggio al leggendario cacciatore di taglie Mandaloriano costruendo il modello alto 18 cm, largo 11 cm e con profondità di 11 cm. Perfetto per essere esposto vicino alla TV quando vanno in onda le puntate di The Mandalorean.

LEGO Star Wars #75274 Casco di TIE Fighter Pilot | € 59,99 su lego.com

Ricrea il casco di volo del TIE pilot alto 19 cm, largo 13 cm e ha una profondità di 15 cm che riscuote il consenso dell’Impero. Perfetto per essere esposto in casa di ogni appassionato della saga di Star Wars che voglia immedesimarsi in un pilota di caccia!

LEGO Marvel #76165 Casco di Iron Man | € 64,99 su lego.com

Ricrea il casco di Iron Man che una volta costruito misura 19 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 12 cm di profondità. Non può mancare nella collezione di ogni appassionati del Marvel Cinematic Universe o collezionista dei fumetti della Casa delle idee.