LEGO Technic: le offerte di Amazon per i bolidi in mattoncini

Voglia di aggiungere qualche “pezzo pregiato” al vostro garage di bolidi e supercar LEGO Technic? Amazon può esservi d’aiuto per trovare ciò che state cercando o che manca alla vostra collezione.

Vi proponiamo alcune delle migliori proposte trovate tra le pagine Amazon dedicate ai agli appassionati delle quattro ruote. Certo, va detto che non tutti i set godono di sconti davvero interessanti, ed anzi alcuni sono nell’ordine di pochi euro di sconto proposto, ma si sa: quando la passione chiama, l’appassionato risponde!

LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR | € 132, 28 anzichè € 154,99 su Amazon

La nuova Porsche 911 RSR è il risultato di passione, spirito ingegneristico, concretezza e lavoro artigianale. Rappresenta la punta di diamante della famiglia 911. La replica in elementi LEGO Technic della vettura include numerose caratteristiche dell’auto reale, tra cui ala posteriore con supporti “a collo di cigno”, grande diffusore posteriore e specchietti laterali aerodinamici, cerchi a razze neri e fari realistici anteriori e posteriori.

LEGO Technic # 42115 Lamborghini Sián FKP 37 | € 329,83 anzichè € 379,99 su Amazon

Ultima nata in casa LEGO Technic, va ad aggiungersi alle precedenti due supercar della linea LEGO Technic Ultimate, la Porsche GT3 RS (# 42056) e la Bugatti Chiron (# 42083). E’ la prima supercar ibrida della Casa del Toro. Imperdibile!

LEGO Technic # 42183 Bugatti Chiron | € 304,80 anzichè € 399,99 su Amazon

Supercar davvero per pochi, nasce in Germania, viene costruita in Francia ma il DNA è tutto nel marchio, italianissimo. La versione LEGO Technic della vettura cattura l’essenza di questa super sports car quintessenziale ed è dotata di cerchi a razze con logo, pneumatici a basso profilo e dischi dei freni dettagliati. L’abitacolo accessibile è dotato di cambio Technic a 8 rapporti e leva del cambio a paletta mobile, più un volante con l’emblema Bugatti.

LEGO Technic # 42056 Porsche GT3 RS | € 525,00 su Amazon

Versione in elementi LEGO Technic della iconica Porsche 911 GT3 RS. Il modello è dotato di una dettagliata riproduzione del telaio e della carrozzeria del tipico arancione, di 4 cerchi dal design originale con l’emblema RS, molle delle sospensioni rosse, fari anteriori, fari posteriori, pinze dei freni e pneumatici a profilo ribassato. L’abitacolo, accessibile, è dotato di cruscotto dettagliato, cambio funzionante, volante con paddle, sedili da corsa. Le funzioni includono portiere apribili, vano bagagli anteriore e cofano motore posteriore apribili. Il dettagliato motore boxer a 6 cilindri ha i pistoni funzionanti.

LEGO Technic # 8070 Super Car | € 324,90 su Amazon

Questa fantastica supercar, set LEGO Technic del 2011, è piena di caratteristiche e funzioni funzionanti, proprio come quella vera! Grazie alle funzioni LEGO Power Functions integrate si potranno aprire le portiere a forbice, estendere lo spoiler posteriore e aprire il cofano per rivelare il realistico motore V8! Il modello è dotato di sterzo a ruota dentata, sospensioni realistiche e pistoni mobili.

LEGO Technic # 42039 Auto da corsa | € 228,19 su Amazon

Replica molto dettagliata in elementi LEGO Technic di un’auto da corsa della categoria long distance & endurance (stile 24 ore di Le Mans per capirci), è dotato di molte delle caratteristiche della controparte reale, tra cui un dettagliato motore V8 con pistoni funzionanti, portiere ad ala di gabbiano apribili, sospensioni integrali completamente indipendenti, ruote anteriori sterzanti, alti paraurti e bagagliaio e cofano motore apribili. Completando il set con le componenti Power Functions del set LEGO Technic 8293 Power Functions (>>> Clicca qui per acquistare il set su Amazon), il modello potrà essere completato con fari a LED funzionanti, portiere e cofano motore motorizzati.

LEGO Technic # 42000 Auto da Gran Prix | € 304,90 su Amazon

Modello di auto di Formula1 ricreato con elementi LEGO Technic di un’auto da Formula1. Ricco di dettagli e funzioni realistiche, il modello include: vano motore apribile, sospensioni indipendenti su tutte le ruote, motore V8 con pistoni mobili, spoiler posteriore regolabile e sterzo. L’azionamento del vano motore e dell’alettone posteriore sono motorizzabili con l’aggiunta degli elemento del set LEGO Technic 8293 Power Functions (>>> Clicca qui per acquistare il set su Amazon).