LEGO Trolls World Tour: colorati ed amorevoli

Nuovo anno, nuovi set lego. La serie LEGO Trolls World Tour è destinata ad appassionare le bambine ed i bambini di tutto il mondo. Pensata ed ispirata sul nuovo film dei Trolls questi set portano colore, emozioni, mattoncini speciali e soprattutto inedite minifigures. La serie conta sette scatole che vanno dai 19,99€ ai 54,99€ tutte pensate per essere costruite da bambini dai sei anni a salire. I set sono colorati e divertenti, pieni di pezzi unici immersi in una gioiosa atmosfera anni ’80 (a parte per i fiori di feltro, quelli non piaceranno a tutti anche se sono coerenti con gli album dei ritagli di Poppy).

Di seguito si valutano le tre migliori scatole della serie!

LEGO Set 41251 – Il baccello di Poppy

Nonostante sia un set 4 anni o più, quindi con procedure semplificate nella costruzione, è semplicemente la scatola perfetta per iniziare la collezione. Nel baccello la piccola Poppy risulterà amorevole persino per le mamme oltre che per le bambine. Si tratta di una scatola dal costo non proibitivo che racchiude tutte le novità della serie: il baccello trasparente, i numerosi accessori, i fiori in feltro.

Il baccello di Poppy (41251) – 19,99€ – 103 pzs

Overall: 6

Minis: 8

Design: 6

Prezzi/prezzo: 4

“Woosh factor”: 8

Investimento: 0

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

Lego set 41252 – Avventura in mongolfiera di Poppy

Si tratta di un set di medio peso che offre ben tre minifigs, Poppy, l’ossessivo Branch e l’esclusivo Biggie (nonché Mr. Dinkles con la sua tuba nera). La mongolfiera è davvero ben fatta e allegra, gli accessori numerosi e originali, le minifigures fantastiche. Si tratta di un regalo brillante che saprà far giocare a mille avventure fra le nuvole le vostre bambine.

Avventure in mongolfiera di Poppy (41252) – 34,99€ – 250 pzs

Overall: 7

Minis: 9

Design: 7

Prezzi/prezzo: 4

“Woosh factor”: 8

Investimento: 0

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

Lego set 75229 – Festa al villaggio Pop

Non stupisce che il gradino più alto del podio sia occupato del set più grande e costoso della serie. Non è soltanto a presenza dei due baccelli appesi all’albero, o le numerose e dettagliate minifigures presenti (Poppy, Branch, Guy e Tiny Diamond e Cooper) ma questo set “splende” anche per gli aspetti costruttivi, finalmente più impegnativi e divertenti di quelli affrontati fin’ora. Il set offre la base migliore per numerose avventure e da solo rappresenta bene l’intera linea. In effetti basterebbe possedere questa scatola per poter godere di tutta l’ambientazione dei Trolls, fiori di feltro compresi.

Festa al Villagio Pop (41255) – 54,99€ – 380 pzs

Overall: 8

Minis: 10

Design: 7

Prezzi/prezzo: 4

“Woosh factor”: 2

Investimento: 1

Acquistabile su: LEGO store | Amazon

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.