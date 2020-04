Leo Ortolani – i titoli BAO scontati in digitale

Si prospetta un weekend ricchissimo per i fan di Leo Ortolani. Nella giornata di ieri infatti BAO Publishing ha inaugurato il weekend con un nuovo #bingebao tutto dedicato alla produzione dell’autore di Rat-Man.

Dal 3 al 5 aprile infatti tutti i libri di Leo Ortolani pubblicati da BAO Publishing, ovviamente in edizione digitale per Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo, costeranno solo € 1,99 ciascuno!

Eccoveli del dettaglio con link all’acquisto:

Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha creato all’interno della saga ormai quasi trentennale di Rat-Man, uno dei più amati e memorabili è senz’altro Cinzia, la transessuale platinata. Con questo massiccio romanzo grafico inedito, Leo racconta Cinzia come non l’avete mai conosciuta, tra amore, consapevolezza di sé, esposizione dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos, comicità e musical. Sì, avete letto bene: musical. Una storia bellissima, un Ortolani in autentico stato di grazia, per un libro che amerete senza ritegno e che consiglierete, regalerete, terrete in bella vista per molto, molto tempo.

Per anni Leo Ortolani ha recensito, con stile divertito e salace, i film che in qualche modo hanno deluso le sue aspettative di fanboy. Le recensioni, a fumetti, sono uscite sul suo amatissimo blog Come non detto, e BAO Publishing le raccoglie, insieme a numerose inedite, in questo volume in bicromia, cartonato a dorso tondo, impreziosito da quattro prefazioni affettuose scritte (e in tre casi su quattro disegnate) da Alessandro “DocManhattan” Apreda, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni e Zerocalcare. Un volume divertentissimo sulle meccaniche della narrazione, della risata, e di come la scimmia che a volte ci prende all’idea dell’uscita di un film un giorno semplicemente se ne vada. Sbattendo la porta.