Leolandia festeggia con le Miracle Tunes

il 20 luglio 2019 Leolandia invita tutte le famiglie al suo 48° compleanno. Ospiti d'onore le idol Miracle Tunes.

Leolandia, il parco divertimento per bambini, festeggerà il suo 48° anniversario sabato 20 luglio 2019 con una festa speciale all’insegna della musica. Protagoniste dell’evento saranno le Miracle Tunes che con un’esibizione live sul palco della LeoArena, coinvolgeranno il pubblico con le loro canzoni più famose, i passi e le mosse iconiche della popolare serie tv. Le cinque eroine saranno pronte a celebrare l’anniversario di Leolandia e l’arrivo della nuova stagione (settembre 2019) che le vedrà alle prese contro Demon, il Signore delle Tenebre.

I piccoli fan d i Jasmine, Emily, Julie, Sophia e Charlotte potranno acquistare il merchandising ufficiale di Miracle Tunes e incontrarle durante il giorno, partecipando ad un meet&greet con foto autografata.

L’esibizione live delle Miracle Tunes sarà parte delle Notti Magiche, una serie di eventi serali e spettacoli pirotecnici che illumineranno tutti i sabati estivi di Leolandia, in cui l’orario di apertura del parco di divertimenti sarà esteso fino alle ore 22:00.

Oltre al concerto delle Miracle Tunes, Leolandia, intratterrà i suoi ospiti con le consuete attività ed attrazioni, come la nuova area di giochi d’acqua La Baia dei Piccoli Surfisti, le giostre, gli spettacoli, i suoi animali (fattoria, acquario e rettilario) e gli incontri con i personaggi più amati come Ladybug e Chat Noir, Masha e Orso e i Superpigiamini.

Per ringraziare i suoi visitatori con un’altra sorpresa, Leolandia offrirà la possibilità di visitare gratuitamente il parco entro 60 giorni dalla prima visita e, per tutti gli ospiti del mese di luglio, tornare gratuitamente durante il Natale Incantato per vivere la magia dell’atmosfera natalizia, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2019 e il 6 gennaio 2020.

Il 48°esimo compleanno di Leolandia si terrà presso il parco sabato 20 luglio 2019, per tutte le informazioni sull’evento e sul parco di divertimenti vi rimandiamo al sito ufficiale di Leolandia.