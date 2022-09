Uno dei più importanti villain dei fumetti DC si appresta a debuttare sul piccolo schermo. Lex Luthor apparirà infatti nella quarta stagione di Titans, serie targata DC Universe e Warner Bros. Television, creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. A interpretarlo ci penserà Titus Welliver (Deadwood) che per l’occasione sfoggerà un nuovo look con tanto di barba folta.

Lex Luthor in Titans 4 - Fonte: Entertainment Weekly

Lex Luthor debutterà nella quarta stagione di Titans

Come rivelato dallo showrunner Greg Walker ai microfoni di Entertainment Weekly questa versione di Luthor sarà molto diversa rispetto alle altre apparse in live action fino ad ora. Avrà una componente più psicologica con un approccio molto sensibile e riflessivo al potere. Verrà anche esplorato il suo rapporto con Superboy, eroe creato dalla combinazione del DNA di Superman e per l’appunto Lex Luthor.

Titans ha debuttato nel 2018 come una versione più oscura e grintosa della popolare squadra dei Teen Titans della DC. Ha introdotto membri fondamentali come Dick Grayson (Brenton Thwaites), Kory Anders alias Starfire (Anna Diop), Gar Logan alias Beast Boy (Ryan Potter) e Rachel Roth alias Raven (Teagan Croft). Nelle stagioni successive sono stati introdotti Superboy (Joshua Orpin), Donna Troy (Conor Leslie) e Jason Todd (Curran Walters), compresi i cattivi iconici come Deathstroke nella stagione 2.

In Italia le prime due stagioni sono disponibili su Netflix. Nella terza stagione di Titans, Jason è diventato Red Hood e si è rivolto contro la sua ex squadra insieme al Dr. Johnathan Crane alias Scarecrow (Vincent Kartheiser). La stagione ha anche introdotto Barbara Gordon (Savannah Welch) e Tim Drake (Jay Lycurgo), quest’ultimo si è unito ai Titani per aiutarli a combattere Scarecrow. Al momento non si conosce ancora una precisa data di uscita della quarta. Si era inoltre diffusa la voce di una presunta cancellazione dello show assieme a Doom Patrol, ma anche su questo frangente non si hanno aggiornamenti.