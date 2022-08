Sono giornate complesse in casa DC e Warner Bros. Discovery. Le voci si susseguono vorticose e tutti i progetti sembrano passare al vaglio della nuova dirigenza ma soprattutto nessun progetto sembra completamente salvo come The Flash prima confermato, seppure con qualche modifica, e poi nuovamente sotto osservazione come riportatovi ieri sera. Nella tarda serata di ieri è arrivato un nuovo articolo di Variety in cui ora anche Titans e Doom Patrol sarebbero a rischio cancellazione.

Vi ricordiamo che qualche giorno fa era stato cancellato il film di Batgirl che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione volta a ottimizzare e rilanciare dell’universo cinematografico e televisivo prevista dal piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman così come anticipato dal nuovo CEO David Zaslav.

Titans e Doom Patrol a rischio cancellazione

Variety riporta solo che Titans e Doom Patrol sarebbero a rischio cancellazione senza addurre le motivazioni dietro questa scelta. Tuttavia le dichiarazioni di Zaslav di qualche giorno fa legate ad uno sforzo inizialmente votato a stabilire un universo cinematografico forte e un modello ispirato a quello usato da Disney per il brand Marvel fanno pensare che serie come Titans, connesse a Batman, o Doom Patrol, in cui compare un personaggio come Cyborg già visto in Justice League, potrebbe essere accantonate per favorire uno sviluppo più organico della proposta legata ai personaggi DC.

Sul versante televisivo è stata confermata la cancellazione della serie antologica DC’s Strange Adventures e Green Lantern di cui è addirittura ricomparsa la data di inizio riprese. Paiono salve anche le serie animate Harley Quinn (rinnovata per una quarta stagione) e My Adventures with Superman attualmente in lavorazione. Salvi anche Superman & Lois, attualmente si sta girando la terza stagione, e, a dispetto di quanto precedentemente riportato, anche Gotham Knights che finirà però su The CW e non su HBO Max.

Ricordiamo infine che Doom Patrol arriva in Italia su Prime Video mentre Titans su Netflix.