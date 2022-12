Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Dicembre 2022 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Dicembre significa Natale e Natale, tra le altre cose, significa anche regali, pertanto perché non pensare di regale proprio qualche libro? Inoltre con dicembre si dà il via al vero inverno, quindi si potrebbe anche pensare di prendere una coperta, bere della cioccolata calda o una tisana e rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dallo studio o dal lavoro e svagare un po’ con la mente. Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Dicembre 2022 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Dicembre 2022

I giorni del cane nero

Uscita: 1 dicembre 2022

Amore, vita sociale, ansia e depressione si incrociano in un insieme di racconti brevi ispirati alla realtà che ci circonda. Il filo conduttore è l’ironia, usata come mezzo per poter esprimere il disagio che si prova vivendo in una società che si sente stretta. I racconti rappresentano un po’ la generazione millennials, sempre in lotta con i propri mostri interiori, né giovane, né adulta, caratterizzata però dal sentirsi sempre e costantemente fuori luogo. Abbassate le aspettative.

Autore: Denise Piano

Denise Piano Editore: Alter Erebus

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

I giorni del cane nero è disponibile per l’acquisto online

A testa in giù

Uscita: 1 dicembre 2022

Se la vita fosse un prisma, i colori che da esso nascono quando la luce lo colpisce sarebbero i bambini: diversi per colore e intensità, ma con la stessa urgenza di sopravvivere. Questa è la storia di due bambini, due opposti che si completano, un bianco e un rosso che si mescolano per formare un prisma nero sgretolato dall’eccesso. La vita di Greta e Michael si unisce in un vortice di solitudini, rabbia e voglia di provare sensazioni totalizzanti. Una storia dominata dagli eccessi, tra alti che sembrano non arrivare mai e bassi che durano un’eternità. È la storia di due colori diversi ma compatibili, che danno vita a un terzo colore, più brillante, che può essere salvato con l’amore che a loro è mancato.

Autore: Arianna Francesca Tanzariello

Arianna Francesca Tanzariello Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

A testa in giù è disponibile per l’acquisto online

Piccoli casi (casini)

Uscita: 1 dicembre 2022

Gizzo è condannato a trascorrere tutta la vita in carcere. Durante la detenzione, conosce Vendel, il suo anziano compagno di cella, che in punto di morte ripete un solo nome: Peppina. Quando Gizzo scopre che la donna, il cui vero nome è Penelope, è la nipote di Vendel, fa in modo che venga a conoscenza della storia del nonno, coinvolto in loschi affari che lo hanno costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia, e che le venga consegnata una cartelletta contenente un manoscritto, alcune vecchie fotografie e un ventaglio a forma di margherita su cui c’è un’unica scritta (o almeno così pare): Prova a capirmi. Spetterà a Penelope fare ordine nei ricordi e nella storia del nonno.

Autore: Oreste Angelo Zamboni

Oreste Angelo Zamboni Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Piccoli casi (casini) è disponibile per l’acquisto online

L’inferno degli eletti

Uscita: 2 dicembre 2022

Milano. L’ispettore Enea Cristofori è stato sospeso dalla polizia. La situazione non ha fatto che peggiorare il suo già provato equilibrio emotivo e la psicoterapia che è costretto a seguire per poter riprendere il lavoro non ne migliora l’umore. Stanca di un paziente riottoso, la psicologa con cui ha fatto decine di sedute firma il certificato per il reintegro. Tornato in questura dopo mesi, Enea ritrova il collega e amico Gabrio Corso e Sara Sisti, commissaria nonché suo amore inconfessato. Sullo sfondo di una città in cui violenze domestiche e tentati omicidi continuano ad aumentare, il cadavere di una donna viene rinvenuto nella Darsena. Inaspettatamente, Enea si ritroverà a lavorare gomito a gomito proprio con la psicologa che lo ha avuto in cura e con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Una sera, la donna lo chiama allarmata perché non riesce a rintracciare Sonya, sua sorella. Enea si accorge che la ragazza potrebbe essere scomparsa. E non volontariamente. Da lì a poco, i poliziotti fanno una scoperta agghiacciante: Sonya è finita in una setta. Enea decide di usare i suoi problemi personali per infiltrarsi nel gruppo. La setta lo accoglierà a braccia aperte.

Autore: Cristina Brondoni

Cristina Brondoni Editore: Clown Bianco Edizioni

Collana: I gechi

Genere: Thriller

L’inferno degli eletti è disponibile per l’acquisto online

Marea bretone. Leggende e delitti a Île-de-Seim. Il quinto caso del commissario Dupin

Uscita: 2 dicembre 2022

Georges Dupin, parigino doc, commissario di polizia trasferito in Bretagna in seguito a «certe controversie», detesta il mare, lo odia con tutte le sue forze. Eppure tutti i casi di cui si occupa ormai da cinque anni a questa parte sembrano avere a che fare con l’acqua salata. Sarà perché è stato inviato proprio a Concarneau, la città blu, gioiello del Finistère? O sarà perché il destino ha in qualche modo il senso dell’umorismo? Stavolta è il caso dell’omicidio di una pescatrice di Île-de-Sein, piccolissima isola nell’Atlantico a ovest della costa bretone, trovata morta con la gola squarciata e il corpo ricoperto di squame al mercato ittico di Douarnenez, una cittadina all’interno. Si tratta di Céline Kerkrom, donna solitaria e bellissima dal carattere notoria – mente schietto e ribelle. Basta poco a Dupin, e ai suoi ispettori Riwal e Kadeg, per capire che quella cattiva fama le viene dal suo impegno contro la distruzione delle riserve marine e il contrabbando, attività cui si è dedicata con energia e che probabilmente le sono costate la vita. Mentre Dupin indaga dalla terraferma (il solo pensiero di salire in barca lo fa star male), a Île-de-Sein viene trovato un secondo cadavere, quello di una biologa marina uccisa nello stesso identico modo. Così Dupin, dopo qualche tentennamento, è costretto a immergersi nel panorama del Parc Iroise, una riserva naturale ad altissimo tasso di biodiversità la cui protezione entra in contrasto con gli interessi di una comunità di pescatori particolarmente avida. La gente di Île-de-Sein, però, è estrema – mente chiusa e coltiva leggende – come quella di Ys, una misteriosa città sommersa, cuore e fulcro di tutte le storie bretoni – che, nelle parole dei testimoni, si intrecciano al racconto degli eventi accaduti. Forse è proprio in quelle leggende, e nel passato da contrabbandieri degli isolani, che bisognerà scavare?

Autore: Jean-Luc Bannalec

Jean-Luc Bannalec Editore: BEAT

Collana: Superbeat

Genere: Giallo

Marea bretone. Leggende e delitti a Île-de-Seim. Il quinto caso del commissario Dupin è disponibile per l’acquisto online

Total creative control

Uscita: 2 dicembre 2022

Quando lo scrittore di fanfiction Aaron Page ottiene un lavoro con il creatore della serie tv di successo Leeches l’incarico doveva durare solo una settimana. Tre anni dopo, Aaron è ancora lì… Forse perché ama le sfide che mettono in moto la sua creatività oppure perché è un grande fan di Leeches. Ma, sicuramente, non è per Lewis Hunter, il suo capo estremamente esigente, incredibilmente maleducato e di una bellezza mozzafiato. Ma è davvero così? Lewis Hunter ha avuto una vita difficile e ha lottato per ottenere tutto ciò che ha. La sua priorità è il mondo dello spettacolo, e le relazioni personali vengono in secondo piano. L’unica relazione significativa che ha è con Aaron, il suo principale confidente e indispensabile assistente. E, nonostante trovi irresistibile il fascino da “ragazzo della porta accanto” di Aaron, Lewis non metterebbe mai a rischio la loro collaborazione professionale solo per un capriccio. Ma quando Lewis si ritrova intrappolato in un terribile ritiro aziendale, Aaron è il suo unico amico e alleato. Mentre i confini professionali tra i due iniziano a sfumare, la loro attrazione inizia a sfrigolare…

Autore: Joanna Chambers e Sally Malcom

Joanna Chambers e Sally Malcom Editore: Triskell Edizioni

Collana: —

Genere: Rosa

Total creative control è disponibile per l’acquisto online

Chimichurri amore e guerra

Uscita: 2 dicembre 2022

Il giovane Venanzio Santon lascia il suo paese nel 1888 fuggendo da una campagna veneta sempre più povera, ed emigra in Argentina alla ricerca di un lavoro dignitoso. Tra il Vecchio e il Nuovo mondo ha inizio una saga famigliare che si dipana per quasi un secolo, rincorrendo le avventurose vicende di tre intere generazioni a cui capitano in sorte episodi di vita talvolta tragici. Il racconto attraversa sia la Prima che la Seconda guerra mondiale e ne segue gli andamenti tramite le storie di numerosi personaggi che inaspettatamente irrompono sulla scena. Curiose circostanze incrociano i destini del giovane Piero Soriano con quelli dell’ormai ottantenne Antonio Santon, primogenito di Venanzio. Con un epilogo a sorpresa, cui l’autore Ciro Forcella ci ha abituati sin dal suo romanzo d’esordio “La vita di padre in figlio”, la storia volge al termine con un auspicio di speranza, rappresentato dalla consacrazione di un nuovo amore.

Autore: Ciro Forcella

Ciro Forcella Editore: Marcianum Press

Collana: Romanzi

Genere: Ambientazione storica

Chimichurri amore e guerra è disponibile per l’acquisto online

Qualcosa sulla terra

Uscita: 3 dicembre 2022

Una città che d’inverno si ammala e d’estate brucia, aggredita da incendi che scaturiscono dall’odio o dalla cecità collettiva, mentre animali ed esseri umani provano ad aiutarsi, oppure si fanno la guerra. Una notte le fiamme non attaccano, come spesso capita, i mucchi della spazzatura ma l’appartamento di Bianca, scaturite dalle candele che illuminano e riscaldano la sua solitudine. In “Qualcosa sulla terra” Davide Orecchio affronta con sensibilità e immaginazione una storia dei margini. Quei margini che solo l’amore può strappare al destino di andare in cenere per primi, senza che quasi mai il mondo sappia o voglia trasformarli in memoria. Durante l’inverno, nascosti, fenomeni crudeli nascono e crescono. L’inverno è più nutriente di quanto si creda, ma il suo risultato sono creature mortali. Allora ho chiesto a Gilberto che mi raccontasse per bene la storia di Bianca e di Lisa e, volentieri, ha risposto lui, ma la storia riguarda anche me e il mio compagno, si chiama Alberto, ricordi? Non è una storia di due ma di quattro, adesso te la racconto.

Autore: Davide Orecchio

Davide Orecchio Editore: Industria & Letteratura

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Qualcosa sulla terra è disponibile per l’acquisto online

Nicole

Uscita: 5 dicembre 2022

Allo scoppio della Prima guerra mondiale, la dottoressa Nicole Girard-Mangin riceve per errore la chiamata alle armi. Un funzionario, credendo che il suo nome fosse Gerard, l’ha scambiata per un uomo. Invece di farsi esonerare, Nicole decide di assolvere ai propri doveri e, per tutta la durata del conflitto, rimarrà l’unica donna a servire come medico nell’esercito francese. Dopo una meticolosa indagine e diversi anni di ricerche, la scrittrice basca Virginia Gasull propone ai lettori un romanzo storico che mette in luce il lavoro di medici e infermieri durante la Grande Guerra, ricreando magistralmente l’atmosfera bellica di quegli anni e il ruolo svolto nel conflitto da donne come Nicole. Nicole è un omaggio alla professione medica, alla scienza e alle cure prestate dai sanitari in situazioni estreme.

Autore: Virginia Gasull

Virginia Gasull Editore: Altrevoci Edizioni

Collana: —

Genere: Ambientazione storica

Nicole è disponibile per l’acquisto online

La lunga strada tortuosa

Uscita: 9 dicembre 2022

A partire da Bear, Otter e Kid e proseguendo con La nostra identità e L’arte di respirare, TJ Klune ha raccontato una saga di famiglia e fratellanza, di amore e sacrificio. In questo capitolo finale, gli eventi del passato preparano il terreno di una strada lunga e tortuosa, verso un futuro che nessuno avrebbe potuto immaginare. Bussa alla porta una bambina che non sa dove andare. Un telefono squilla, portando notizie inaspettate. Un fratello torna a casa dopo aver imparato a cavarsela da solo. Quando questi tre momenti convergono, tutte le loro vite cambieranno per sempre. Nell’ultimo capitolo della serie “”The Seafare Chronicles”” Bear e Otter saranno messi alla prova come mai prima d’ora.

Autore: T.J. Klune

T.J. Klune Editore: Triskell Edizioni

Collana: —

Genere: Rosa

La lunga strada tortuosa è disponibile per l’acquisto online

Il caso Hasekura

Uscita: 9 dicembre 2022

Ripetuti furti di bibbie mettono in allerta la polizia, che decide di far luce su un caso ritenuto pressoché irrilevante e individua come probabile colpevole il missionario Hasekura Kihei. Gli ispettori incaricati delle indagini raggiungono la sua dimora per convincerlo a seguirli in commissariato, ma, complice una loro disattenzione, hasekura si dà alla fuga da una finestra al secondo piano. Iniziano così estenuanti inseguimenti e complesse indagini che conducono la polizia a scoperchiare un vero e proprio vaso di pandora del crimine: il missionario ha numerosi precedenti penali ed è persino sospettato della sparizione della giovane domestica sadako, avvenuta tre anni prima. Il libro racconta i fatti di un vero caso di cronaca che sconvolse la società giapponese del periodo Taish? riportando nel dettaglio ogni vicenda del demoniaco Hasekura, dal suo farsi beffe della polizia alla follia mostrata negli anni passati in cella nonché nel corso dei numerosi processi.

Autore: Saburo Koga

Saburo Koga Editore: Atmosphere Libri

Collana: Asiasphere

Genere: Ambientazione storica

Il caso Hasekura è disponibile per l’acquisto online

Scappo o resto?

Uscita: 15 dicembre 2022

Mondragone è un territorio, come direbbe qualcuno, “benedetto da Dio, ma maledetto dagli uomini”. La cittadina vanta un passato storico-culturale immenso; non è un caso che i romani trascorressero le giornate presso l’antica colonia di Sinuessa, all’epoca situata proprio in queste località. Come spesso accade, però, la sua storia negli anni è stata accantonata per dare spazio a un malsano immobilismo; una condizione in cui ancora oggi la città versa e che ha condotto giovani e meno giovani a porsi costantemente una domanda: “Scappo o resto?”. Niccolò, Salvatore e Luigi crescono insieme, in quella stessa terra che li costringe a compiere scelte diverse, scelte sofferte o incaute, ma ciascuna foriera di inevitabili conseguenze sulla vita di ciascuno di essi.

Autore: Marco Gallo

Marco Gallo Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Scappo o resto? è disponibile per l’acquisto online

Storia di un fantasma giovane

Uscita: 15 dicembre 2022

Da quando Michele si è trasferito nella nuova casa, la sua vita non è più la stessa. Un’entità soprannaturale infesta il suo appartamento, forse per comunicargli un messaggio importante, e sembra essere collegata alla scomparsa di un ragazzo, Valerio. Michele non conosce nessuno con quel nome ma, insieme agli amici, alla sua vicina Christine, a un prete esorcista e a un investigatore inizia a indagare su fatti passati e presenti. Uno schema preciso che si ripete, una cassetta e delle strane sparizioni: le verità a cui giungerà Michele andranno ben oltre la sua immaginazione, trascinandolo in un circolo di misteri esoterici, miracolose guarigioni e nazisti redivivi.

Autore: Dario Rainoni

Dario Rainoni Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Giallo

Storia di un fantasma giovane è disponibile per l’acquisto online

Vynnyki bazar

Uscita: 16 dicembre 2022

Il Vynnykivskyi bazar è uno dei dodici mercati di Leopoli. Qui Oleh trascorre la sua infanzia aiutando i genitori al banco di frutta e verdura di famiglia. Fra quelle baracche di legno crescono anche Arseniy, Carpa e Mariya. Diventato adulto, Arseniy fa di tutto per imbarcarsi su una nave il cui equipaggio è dedito alla difesa dei cetacei attorno alle isole Fær Øer. Mariya supera l’esame per una borsa di studio che la porta a trasferirsi a Trieste. Se la massima aspirazione di Carpa è continuare a lavorare al bazar, per Oleh invece lasciare quelle mura diventa una sfida con se stesso fino a rendersi conto che l’unica via d’uscita è di darsi da fare sui libri. Ma il 24 febbraio 2022 la Russia invade l’Ucraina e qualcosa per loro e per la storia cambia per sempre.

Autore: Massimiliano Alberti

Massimiliano Alberti Editore: Infinito Edizioni

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Vynnyki bazar è disponibile per l’acquisto online

Banalmente Tessa

Uscita: 22 dicembre 2022

Anna, Susan, Monica e Tessa sono quattro amiche. Si sono conosciute in palestra e da quel momento non si sono più separate. Anna e Monica avevano vinto un periodo gratis di prova, Susan ci andava per accalappiare nuovi ragazzi e Tessa per sentirsi meno in colpa, dato che ogni sera, in compagnia di patatine e pop corn, iniziava una nuova serie TV. Sono diventate subito migliori amiche, come un colpo di fulmine, e rimangono unite anche quando le loro vite prenderanno una piega inaspettata: Tessa conosce Etan, avvocato dello studio del padre, Susan inizia a soffrire di nausee mattutine, Anna, fidanzata con Riccardo, sembra non riuscire ad avere figli e Monica è fidanzata con Juliano, un ragazzo che ama girare il mondo. Un viaggio in Spagna cambierà il loro destino.

Autore: Irene Aglietti

Irene Aglietti Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Banalmente Tessa è disponibile per l’acquisto online

Sol della Creazione. La Torre Elisya

Uscita: 22 dicembre 2022

Quella di Sol non è stata una vita facile: i ricordi del suo passato sono stati rimossi da una grave amnesia, e non ha idea di chi sia veramente o da dove provenga. A Mann, la capitale di Everya, dove viene impiegato come schiavo presso la corte reale, improvvisamente iniziano ad accadere strani eventi: nuove piccole amnesie tornano a cancellare brevi attimi delle sue giornate, la sensazione di essere costantemente pedinato da un’ombra misteriosa non lo abbandona mai, e nell’aria un sinistro e impercettibile sussurrio di voci lo perseguita. Sol cerca di non prestarvi attenzione, ma quando si trova accerchiato da due uomini armati di spada intenzionati a ucciderlo, capisce che il suo passato nasconde un terribile segreto. Per scoprirlo, dovrà affidarsi alla misteriosa Nina, una ragazza guerriera che afferma di conoscere la verità, e affrontare un lungo e faticoso viaggio verso la Torre Elisya, il luogo da cui Sol proviene.

Autore: Francesca Amato

Francesca Amato Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Fantasy

Sol della Creazione. La Torre Elisya è disponibile per l’acquisto online