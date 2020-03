Librogame Marzo 2020: le nuove uscite

Inauguriamo in questo mese di Marzo 2020 un nuovo appuntamento mensile con le uscite dedicate al mondo dei librogame.

Ormai lo sappiamo da tempo, ma i librogame in Italia stanno vivendo un nuovo periodo d’oro e potrebbe essere difficile restare al passo con tutte le uscite: a questo ci pensiamo noi! Eccovi una selezione dei Librogame di Marzo 2020

Librogame Marzo 2020

Lo slittamento di Modena Play al mese di maggio rischia purtroppo di far passare in sordina le uscite di librogame che sarebbero state annunciate all’evento, pertanto è opportuno riassumere in quest’occasione tutti i librogame la cui uscita è prevista per il mese di marzo.

Vincent Books – Raven Edizioni

Lupo Solitario 17: Il Signore della Morte di Ixia

Prosegue incessante ormai da diversi anni la ristampa sotto l’egida di Vincent Books – Raven Edizioni di Lupo Solitario, la serie di librogame scritta da Joe Dever più conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano, arrivata ormai al numero 17.

Nel precedente volume, Il Retaggio di Vashna, il Grande Maestro Kai ha dovuto sventare il folle piano dell’Arcidruido Cadak di riportare in vita Vashna, il più grande dei Signori delle Tenebre mai esistito. Per fare ciò, Lupo Solitario ha dovuto viaggiare fino al Piano delle Tenebre e affrontare la Demonessa Shamath, in possesso dell’Asta della Morte, un artefatto creato dall’oscuro dio Naar in persona per resuscitare il proprio fedele servitore.

Ma, contrariamente a quanto creduto da Lupo Solitario, l’Asta della Morte non è andata distrutta. E’ infatti ritornata sul Magnamund, nell’antico regno perduto di Ixia, liberando dalla sua millenaria prigione Ixiataaga, Signore della Morte e luogotenente di Agarash il Dannato.

Ora che il Signore della Morte è di nuovo libero, il Magnamund è nuovamente minacciato dalle sue orde di non morti. Lencia, che fra le Terre Libere è il regno più vicino a Ixia, avverte particolarmente tale minaccia: pertanto, Re Sarnac manda subito a chiamare Lupo Solitario. Solo il Grande Maestro Kai, infatti, è in grado di mettere fine al pericolo portato dal redivivo Ixiataaga.

Come per i precedenti volumi, Il Signore di Ixia è presentato in un’edizione di lusso, con nuova traduzione, nuove illustrazioni interne e una nuova spettacolare copertina di Alberto dal Lago. In essa, possiamo assistere in tutta la sua gloria allo scontro tra Lupo Solitario e il mostruoso Maghani.

Con il numero 31 ormai da tempo in lavorazione e annunciato per Lucca Comics & Games 2020, il volume 17 segna il giro di boa nelle avventure di Lupo Solitario: siamo ormai giunti alla metà della saga che è ormai sempre più prossima alla conclusione da lungo attesa.

Dedalo 2: Cryan

Inizialmente previsto per Modena Play, è invece già disponibile all’acquisto il secondo numero della collana Dedalo, Cryan, ad opera di Cristiano Brignola. Dedalo è la collana di Vincent Books inaugurata al Lucca Comics & Games 2019, erede della collana digitale dapprima pubblicata da Tombolini Editore. Nemmeno sei mesi dopo l’uscita del primo numero, quindi, la collana si arricchisce già di un secondo capitolo.

Quella di Cryan è un’ambientazione del tutto originale, un mondo magico le cui fondamenta poggiano sulle ossa di una bestia morta da tempo, in cui si sono rifugiate tutte le creature mitologiche che un tempo abitavano insieme all’umanità sulla Terra. Il protagonista è il Cigno Nero, signore di Cryan, un essere incorporeo che è in grado di plasmare a piacimento non solo se stesso, ma anche il mondo che lo circonda. A lui spetta il compito di amministrare Cryan, bilanciando attentamente gli interessi di tutti i suoi abitanti.

Tuttavia, un evento inaudito rischia di mettere in crisi il sistema costituito: qualcuno si è introdotto in città, uno straniero, un profugo. Spetterà a noi decidere se accordargli o meno ospitalità nella nostra città.

In Cryan non si combatte, non si esplora, non ci sono grandi missioni per sconfiggere un malvagio nemico. Cryan è un librogame “politico”: in quanto signori della città, dovremo confrontarci con gli abitanti di Cryan, consiglieri, Duchi, servitori e prigionieri, ed infine prendere le decisioni ritenute più opportune per il futuro del regno.

Impossibile non vedere in questo librogame il parallelo con l’epoca in cui vediamo: l’ennesima riprova della nuova maturità raggiunta dal medium della lettura interattiva.

SpaceOrange42

Negli Eoni Fedele

Già in prevendita sul sito di SpaceOrange42, Negli Eoni Fedele è il nuovo librogame di Andrea Tupac Mollica in collaborazione con Helios Pu, la cui uscita dovrebbe essere prevista per il mese di aprile.

Negli Eoni Fedele, il cui titolo richiama il celebre motto dell’Arma dei Carabinieri, è un librogame davvero particolare: un poliziesco all’italiana con elementi horror ed esoterici.

Impreziosito dalla mano di Sofia Buratti alle illustrazioni e di Matteo Ceresa per il design, il librogame segue le azioni del Maresciallo dei Carabinieri Elia Santacroce. Membro di una sezione speciale dell’Arma che si occupa di proteggere la Repubblica dalle minacce sovrannaturali, il Maresciallo dovrà indagare sul destino di una squadra data per dispersa dal lontano 1979. Tutti gli indizi reperiti sembrano condurre verso una terra misteriosa, apparentemente inesistente: il Molise, che diviene accessibile solo durante una rara congiunzione astrale, e solo per un breve lasso di tempo.

Il Bel Paese di Negli Eoni Fedele è il teatro in cui si muovono mummie parlanti, contrabbandieri licantropi e le immancabili sagre di paese. In questa versione della nostra Italia, il Maresciallo Santacroce si troverà di volta in volta ad interpretare molti ruoli diversi: quello del detective, quello dello sbirro noir, ma specialmente quello di vittima di eventi folli e surreali.

Alimentato dal Venture System (sistema di gioco già utilizzato in diversi librogame), Negli Eoni Fedele si preannuncia essere un librogame davvero particolare.

Edizioni Librarsi

Dangerous Worlds 1: Il Cuore Pulsante del Male

Ennesimo titolo la cui uscita era prevista per Modena Play. Tuttavia, Edizioni Librarsi ha già annunciato di non voler attendere fino alla fiera, prevista per maggio, per pubblicare questo librogame, già in lavorazione da parecchio tempo. Possiamo pertanto aspettarci l’uscita di questo titolo tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile.

Il Cuore Pulsante del Male è la traduzione italiana di Restless Heart of Evil, prima opera di Marc J. Wilson, oggetto di una campagna Kickstarter nel 2014.

L’autore è da tempo un fan dei librogame, e la sua intenzione è quella di adattare i librogame al pubblico attuale: infatti, Il Cuore Pulsante del Male è pensato per un pubblico più adulto di quello al quale si rivolgono i librogame. Anche il sistema di gioco del Cuore Pulsante, come sempre più spesso accade, è privo di dadi e casualità.

Il protagonista che interpreteremo è un ex-mercenario, nonché ex-schiavo, dal passato tragico: sua madre è morta nel darlo alla luce, e il padre si è suicidato dopo aver perso tutti i suoi averi in un naufragio. Verremo quindi venduti al mercato degli schiavi e acquistati dal professore Hyeronimus Kroos, il quale ci fornirà l’istruzione necessaria, rendendoci un amico e un servitore fidato. All’inizio della storia, il professore ci invierà una lettera chiedendogli di recuperargli dei volumi dalla biblioteca della città di Deva.

Non si tratta di un fantasy classico, bensì di un’ambientazione cosiddetta grim dark: la città di Deva è un luogo di corruzione e degrado, di discriminazione e disuguaglianza, dove numerose fazioni lottano per la supremazia.

Il titolo promette di essere un’ottima aggiunta alla sempre crescente scuderia di titoli esteri portati in Italia sotto il marchio Librarsi.

Titoli Esteri

Destiny’s Role 1: Mistress of Sorrows

Se in Italia le pubblicazioni dei librogame proseguono a ritmo incessante, non si può dire che all’estero stiano con le mani in mano. Non solo proseguono le pubblicazioni ad opera dei grandi maestri del genere (come Livingstone per Fighting Fantasy e Green per ACE Gamebooks), ma anche sempre più appassionati di lunga data, temprati da anni di letture di gamebook, hanno deciso di buttarsi nella mischia, con lavori che a volte non hanno nulla da invidiare a pubblicazioni più rinomate.

Tra le numerose opere in lingua inglese, merita di essere segnalato Mistress of Sorrows di Mark Lain, già autore di numerose opere amatoriali e che ha collaborato alla Collector’s Edition del secondo numero di Golden Dragon. Mistress of Sorrows è il primo numero della collana Destiny’s Role, di cui in passato era stato pubblicato una sorta di prologo, From Hero to Zero.

Sviluppato tramite una campagna Kickstarter, il volume è acquistabile su Amazon dal 16 marzo 2020. Se molti dei librogame appena presentati introducono diversi elementi di novità rispetto ai libri degli anni ‘80 e ‘90, Mistress of Sorrows si rifà dichiaratamente ai classici della narrativa interattiva, in particolare Fighting Fantasy, il cui sistema di gioco è chiaramente alla base di quello usato in Destiny’s Role.

Il protagonista del librogame è un anonimo avventuriero che, di passaggio nella città di Riverbord, viene a conoscenza che la famigerata Signora dei Tormenti, Penelope Redcap, da tempo creduta morta, è apparentemente ritornata per esigere la sua vendetta. I suoi numerosi accoliti si stanno radunando per tornare al fianco della loro padrona: a quanto sembra, Redcap ha già iniziato il proprio attacco nel nord del paese, dato che dai villaggi di quella zona non giungono più notizie. Il nostro compito sarà quello di risalire alla causa di questi problemi e sconfiggere una volta per tutte la Signora dei Tormenti.