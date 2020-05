Link: Twilight Princess ver. DX Edition da Good Smile Company (Ristampa)

Link, protagonista della saga “The Legend of Zelda”, torna con una gradita ristampa da parte di Good Smile Company accontentando i numerosi fan che da tempo chiedevano a gran voce un ritorno sugli scaffali della versione figma tratta da uno dei capitoli più avvincenti, The Twilight Princess.

The Legend of Zelda: The Twilight Princess è il capitolo uscito a cavallo della generazione Game Cube e Wii nel 2006. La storia è ambientata nella terra di Hyrule e vede come protagonista Link, un giovane abitante del villaggio Tauro. Link viene incaricato dal capo villaggio di consegnare una spada alla principessa Zelda e presto si ritrova ad affrontare una grande sfida. Quando Link viene risucchiato dentro un portale si ritrova nel crepuscolo e si trasforma in un lupo. L’avventura ha inizio quando a lui si unisce Midna che lo aiuta ad uscire dal crepuscolo. Ben presto link si troverà ad utilizzare nuove abilità come lupo e scoprirà anche che la principessa Zelda è stata fatta prigioniera dal malvagio Zant, il re del crepuscolo.

La figure è realizzata in PVC e presenta numerose articolazioni tali da permettervi ogni tipo di posizionamento vi possa soddisfare. In vostro aiuto la figma è dotata di un pratico supporto trasparente con snodo e tutta una serie di accessori intercambiabili come anche l’intera dotazione di armi e manufatti che Link raccoglie durante il gioco come l’arco, l’artiglio, la bomba e una spada normale. Tra gli accessori vi è anche la Spada Suprema e lo Scudo Hylia immancabili e fidati armamenti di ogni gioco della saga.

Link: Twilight Princess ver. DX Edition è disponibile in preordine presso i vari negozianti e nello store ufficiale al prezzo suggerito di 69.90 € con uscita stimata per il mese di Gennaio 2021