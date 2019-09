Lo Spider-Man di Sony rimarrà fuori dal MCU?

Il CEO di Sony Pictures ha chiuso definitivamente alla Marvel, lasciando ben poche speranze per il futuro di Spider-Man all'interno del MCU. Lo Spider-Man di Sony viaggia da solo.

Lo Spider-Man di Sony fuori dall’universo cinematografico Marvel! Brutte notizie per i fan di Spier-Man, a quanto pare Sony sembra davvero intenzionata a escludere il personaggio dal futuro del MCU, mantenendo la linea dura nei confronti della Marvel. In una recente intervista rilasciata a Variety (leggila qui) Tony Vinciquerra, CEO di Sony Pictures, ha dichiarato che per il momento “La porta rimane chiusa” aggiungendo anche che per riaprire le trattative con Disney potrebbero volerci davvero molti anni.

Vinciquerra ha difeso l’operato della sua azienda sostenendo che tra le due parti (Marvel e Sony) non vi siano rancori, in seguito al mancato raggiungimento dell’accordo sui futuri film di Spider-Man e il conseguente ritiro del personaggio dal roster Marvel.

La controversia tra le due aziende e il clamore che la notizia ha suscitato nei fan ha reso lo studio consapevole di quanto le persone fossero affezionate al personaggio.

Vinciquerra ha poi puntualizzato di come si sia sentito in un certo senso forzato dalle richieste contrattuali sempre più crescenti di Kevin Feige: l’esasperazione di tali termini contrattuali ha infatti portato alla rescissione dell’accordo tra le parti.

Il CEO di Sony si è poi detto fiducioso e positivo verso il futuro, i risultati ottenuti da Spider-Man – Un nuovo universo e serie tv come The Boys sono la prova che lo studio è in buona salute e sarà in grado di portare avanti la sua narrazione dei supereroi senza il supporto della Marvel.

Il futuro dello Spider-Man di Sony lontano dal MCU si prepara quindi ad un nuovo franchise indipendente, basato interamente sui personaggi di cui Sony è in possesso dei diritti. In tempi non sospetti infatti avevamo scritto del progetto di serie tv contenitore che avrebbe aggregato i vari personaggi Marvel di cui Sony detiene i diritti.

Oltre al progetto delle serie tv al momento lo studio sta lavorando ad un sequel di Venom e ad un film dedicato al personaggio di Morbius.