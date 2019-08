Phil Lord e Chris Miller al lavoro su delle serie tv ambientate nel Marvel Universe

I creatori di Spider-Man: Un Nuovo Universo sono al lavoro per sviluppare un contenitore di serie tv ambientate nell'universo Marvel di Sony

Qualche mese fa il duo Phil Lord e Chris Miller, autori di Spider-Man: Un Nuovo Universo, firmava un contratto con Sony Pictures TV per creare e sviluppare nuovi show destinati alla distribuzione per le piattaforme via cavo e on demand.

L’accordo però prevedeva anche una parte relativa allo sviluppo di un contenitore di serie tv basate sui personaggi del Marvel Universe di cui Sony possiede ancora i diritti.

Tra i personaggi che potrebbero essere coinvolti da questo accordo tra studio di produzione e il duo di autori ci sono Spider-Man, Venom, Morbius (il Vampiro Vivente), Black Cat (in Italia conosciuta come Gatta Nera), Silver Sable e probabilmente anche i personaggi che hanno fatto la loro comparsa nel film Spider-Man: Un Nuovo Universo, tra cui Kingpin, Prowler, Scorpione e altri.

Si tratta quindi di un accordo con un forte impatto sulle proprietà intellettuali coinvolte, poiché questo contenitore di serie non sarebbe vincolato alla distribuzione esclusiva su Disney+ e potrebbe coinvolgere personaggi di un certo peso. La produzione potrebbe inoltre avere collegamenti diretti ai lungometraggi in lavorazione come il sequel di Venom, diretto da Andy Serkis, e il film su Morbius, che vedrà Jared Leto nel ruolo del protagonista.

Le serie Marvel sviluppate da Phil Lord e Chris Miller saranno prodotte da Amy Pascal e dalla Lord Miller Productions.

Miller, durante gli scorsi Television Critics Association, ha dichiarato che al momento sono impegnati nel vagliare l’intero catalogo Sony (composto da circa 900 personaggi!), al fine di individuare quale tra i personaggi Marvel siano quelli in grado di raccontare davvero qualcosa nell’ottica di una narrazione corale condivisa.

Miller è rimasto vago circa i dettagli di questo progetto e i suoi canali di distribuzione, ma ha assicurato che quello a cui stanno lavorando è frutto della collaborazione tra alcune delle menti creative più prolifiche del settore e quindi quando il progetto sarà presentato si tratterà di qualcosa di davvero unico e mai visto prima in tv.