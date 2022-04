Lo Studio Colorido festeggia il suo 10° anniversario questo mese e il prossimo. Lo studio ha quindi pubblicato un video commemorativo e ha annunciato che trasmetterà una selezione dei suoi titoli sul suo canale YouTube Premium il 6 e 7 maggio!

Studio Colorido: il video commemorativo

Quali sono gli anime che lo studio trametterà sul suo canale YouTube? Secondo il sito web dello studio saranno i seguenti:

Il 6 e il 13 maggio verranno trasmessi Hinata no Aoshigure, Shashinkan e Bubu e Buburina. Il 6 e il 7 maggio Penguin Highway. Il 7 e il 14 maggio Burn The Witch e Susume, Karolina mentre il 7 e 8 maggio toccherà a Miyo – Un amore felino.

Qui sotto potete guardare il video commemorativo:

Lo Studio Colorido è noto per anime come Typhoon Noruda, Penguin Highway e Miyo – Un amore felino. Il più recente progetto di alto profilo dello studio è la serie Pokémon: Twilight Wings, una serie di corti anime in rete. Lo studio ha anche recentemente animato il film Burn The Witch, mentre produrrà un nuovo lungometraggio anime intitolato Drifting Home (Ame o Tsugeru Hyōryū Danchi) che debutterà su Netflix in tutto il mondo il 16 settembre e che sarà proiettato anche nelle sale in Giappone a partire dallo stesso giorno.

Lo staff vede Hiroyasu Ishida (Penguin Highway, Fumiko’s Confession) dirigere l’anime e occuparsi della sceneggiatura insieme a Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black, recuperate il manga principale su Amazon, Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File) e Minaka Sakamoto (Babylon). Akihiro Nagae (Fastening Days) sta disegnando i personaggi mentre Fumi Katō (diretto dell’animazione di Penguin Highway) è l’assistente character designer. Umitarō Abe (Penguin Highway) sta componendo la musica e Twin Engine si occupa della pianificazione.

Questa la sinossi dell’anime: