Continuano gli annunci in diretta dalla Netflix Geeked Week: è stato appena diffuso in rete il teaser trailer della terza e ultima stagione di Locke & Key, serie TV basata sull’omonima run a fumetti della IDW.

Il teaser trailer di Locke & Key 3

Il dramma soprannaturale segue i fratelli Locke dopo che il loro padre viene ucciso in circostanze misteriose. I tre fratelli e la loro madre si trasferiscono nella loro casa ancestrale, Keyhouse, che scoprono essere piena di chiavi magiche potenzialmente collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke esplorano le diverse chiavi e i loro poteri unici, un misterioso demone si risveglia – e non si fermerà davanti a nulla per rubarle.

I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming il 20 agosto. Dal trailer si evince la presenza dell’antagonista Frederick Gideon (Kevin Durand), non ancora apparso nei fumetti, e il ritorno di Dodge (Laysla De Oliveira). A differenza delle prime due, la terza stagione di Locke & Key sarà composta soltanto da 8 puntate.

Il cast principale della terza stagione di Locke & Key include Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines, Sherri Saum, Kevin Durand e Coby Bird.

La prima stagione ha debuttato su Netflix a febbraio 2020, venendo accolta positivamente da critica e pubblico. La seconda stagione è invece uscita a ottobre dello scorso anno. Da segnalare come le riprese della seconda e terza siano state effettuate “back to back” a Toronto.

Queste le dichiarazioni di Carlton Cuse e Meredith Averill: “Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla serie, abbiamo sin da subito ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure in Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come narratori, siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Teniamo le chiavi magiche, però, per il nostro uso personale”.