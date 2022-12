Mbatha-Raw, la star di Loki che interpreta Gugu, ha affermato che la seconda stagione della serie Marvel Studios sarà “più grande, più audace” e persino “più surreale” della prima.

Loki, la seconda stagione in arrivo sarà “più surreale e audace”

Per quanto riguarda la serie Disney+, Mbatha-Raw ha dichiarato durante un’intervista con Entertainment Tonight quanto sia stato fantastico girare la seconda stagione di Loki.

I fan di Loki avranno una vera sorpresa perché la seconda stagione sarà più audace e surreale. E per molti versi, Loki andrà in posti più grandi rispetto alla prima stagione.

Loki ha presentato la sua prima stagione su Disney+ nel giugno 2021 come parte della Fase Quattro dell’MCU. La serie riprende gli eventi del film del 2019 Avengers: Endgame, in cui una versione alternativa di Loki (Tom Hiddleston) crea una nuova linea temporale, dopo aver rubato con successo il Tesseract. In tal modo, il Dio degli Inganni attira le ire della Time Variance Authority (TVA), un’organizzazione che elimina le varianti multiversali con l’obiettivo di preservare la “linea temporale sacra”.

La stagione 1 si è conclusa con alcune importanti rivelazioni, come il fatto che la TVA fosse segretamente controllata da He Who Remains (Jonathan Majors), una variante multiversale di Kang il Conquistatore. Inoltre, Ravonna, il giudice della TVA, ha scoperto di essere lei stessa una variante e ora è alla ricerca del libero arbitrio. Inoltre, Sylvie (Sophia Di Martino) alla fine ha ucciso He Who Remains, aprendo così le porte del multiverso.

I titoli di coda del finale della prima stagione di Loki nel luglio 2021 hanno confermato che la serie MCU era stata rinnovata per una seconda stagione su Disney+. Quindi, al Comic-Con 2022 di San Diego, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che la seconda stagione di Loki avrebbe presentato in anteprima nell’estate del 2023 come parte della Fase Cinque.

Tuttavia, i fan della Marvel potrebbero anche vedere la TVA altrove. Se si deve credere ai recenti rapporti, la star di Loki Owen Wilson è pronta a riprendere il ruolo di Mobius M. Mobius in Deadpool 3 dei Marvel Studios, che è attualmente previsto per l’uscita l’8 novembre 2024 per dare il via alla Fase Sei dell’MCU. L’attore di Deadpool Ryan Reynolds ha recentemente alimentato queste voci impegnandosi in uno scambio su Twitter con un account fan apparentemente appartenente a Miss Minutes, la mascotte della TVA di Loki .

