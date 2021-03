Luca sarà gratis su Disney+: ecco la data di uscita!

Da qualche giorno abbiamo assistito all’arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, la seconda serie televisiva Marvel dopo il grande successo di WandaVision. Non è bastata la gioia del primo episodio che già Disney si è portata avanti comunicando le nuove date di uscita aggiornate di altri prodotti attesissimi come Black Widow, Crudelia e tanti altri. In particolare, in questo caso, ci vogliamo soffermare sul nuovo film d’animazione Disney Pixar, Luca.

Disney aveva già annunciato che Luca avrebbe debuttato nel giugno di quest’anno con tanto di pubblicazione di un nuovo trailer ufficiale. Da pochissime ore, però, abbiamo una data di uscita ufficiale: il 18 giugno. Disney ha anche specificato che il film sarebbe stato inserito esclusivamente su Disney+, quindi con nessuna possibilità di essere visto al cinema, ma sempre oggi emerge un altro dettaglio inaspettato: Luca sarà sulla piattaforma di streaming e senza costi aggiuntivi. Quindi non ci sarà bisogno di sottoscrivere un VIP Access per guardarlo. Al momento, però, non ci sono conferme da parte di Disney+ Italia quindi ci limitiamo a dire che per il mercato statunitense sarà così (anche se sicuramente varrà per tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming).

Luca è diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3) ed è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia e di crescita personale. Il film d’animazione è ambientato d’estate, in una non meglio specificata cittadina ligure. Qui incontriamo il giovane Luca, un tredicenne che sta per affrontare le lunghe vacanze estive insieme a un amico e un’amica. Per caso scopre che, al contatto con l’acqua, si trasforma in una sorta di mostro marino: un evento inatteso che, come recita la sinossi ufficiale del film, darà vita a una storia divertente e commuovente sull’amicizia, l’uscita dalla comfort zone e due mostri marini adolescenti che vivono l’estate che cambierà per sempre le loro vite.