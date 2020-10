Lucca Changes: Gamification e percezione della realtà

Il mondo dei videogiochi ha raggiunto una grande importanza in tutti i settori della comunicazione, del pensiero comune e della cultura POP. A tal proposito, nel 2010 – in USA – è stato coniato il termine Gamification. Ma cosa vuol dire? RiassumeSignifica applicare meccaniche di gioco a contesti non ludici.

Nel tempo, Gamification si è strutturata sempre di più, divenendo una vera e propria disciplina complessa che, partendo dall’esperienza dell’utente, la riconfigura e trasforma nei modi, tempi e risultati.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Gamification: come i videogiochi cambiano la percezione della realtà

Può sembrare buffo, ma un’esperienza ludica può cambiarci sensibilmente l’arco delle giornate. L’argomento principale del panel è infatti stato questo: immaginate ad esempio di star giocando a This War of Mine, di averlo concluso. Una simile esperienza, assolutamente sentita ed emozionante, è impossibile possa esaurirsi dopo i titoli di coda o la primissima partita. Può infatti capitare di ritrovarsi a guardare un TG, magari proprio un servizio bellico e, a quel punto, in un lampo riaffiori l’esperienza ludica che pensavamo non avesse avuto poi così tanto impatto su di noi. Questo accade perché, anche quando pensiamo di non essere stati per niente influenzati o colpiti, capita in realtà di rimanerci implicitamente.

Interessante poi notare come la discussione sia virata in ambito tutorial. Insomma, i tempi dei primi videogiochi, del bellissimo Pac-Man e dei manuali che eravamo costretti a leggere per comprendere le meccaniche, sono ormai state ampiamente superate. In un certo senso, quindi, i videogiochi odierni hanno sviluppato sensibilmente l’idea di offrire tutorial meno morbosi e ben integrati nel software.

Qui sotto vi lasciamo l’intero panel, mentre invece vi rimandiamo al sito ufficiale per tutti gli appuntamenti di Lucca Changes.