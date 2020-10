Lucca Changes 30 ottobre: gli appuntamenti da non perdere

Dopo la giornata inaugurale, le community di appassionati di fumetto, gioco, serie tv, cinema, arte e narrativa potranno continuare a partecipare alla edizione Changes di Lucca Comics & Games comodamente da casa. Continuano infatti gli appuntamenti online, con incontri, racconti, annunci e sorprese per tutti. Gli eventi sono disponibili negli orari indicati, li trovate sul sito.

Comics: venerdì 30 ottobre

Si comincia alle 11:00 con la presentazione di Riff, la Rete Italiana Festival del Fumetto, a cui aderisce anche Lucca Comics & Games. I Festival italiani dedicati al fumetto si associano in una rete nazionale e, nel quadro di un accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo proiettato al futuro, presentano le prime iniziative rivolte a tutta la filiera del fumetto. Sono i primi passi di una “politica nazionale” per il fumetto? Ne discuteranno Margherita Guccione (Mibact – Direttore Generale Creatività Contemporanea), Luca Maggi (Mibact – Dirigente responsabile settore “Cultura del Fumetto”), Claudio Curcio (Comicon Napoli), Antonio Mannino (Etna Comics), Stefano Piccoli (Arf!), Alberto Polita (Treviso Comic Book Festival), Giovanni Russo (Lucca Comics & Games), Matteo Stefanelli (Comicon Napoli).

Alle 12:30, tra gli appuntamenti imperdibili tornano poi i consueti e attesissimi annunci lucchesi sulle future novità editoriali di Edizioni Star Comics con Stand up Keynote con Yoko Yamada, movimentati quest’anno da una guest star d’eccezione: la stella nascente della scena stand-up comedy italiana Yoko Yamada.

Alle ore 14:00, poi, lo Speciale comics will break your heart – Le parole che non ti ho disegnato in collaborazione con Bao Publishing , Zerocalcare, Brian Freschi, Ilaria Urbinati, Flavia Biondi, Teresa Radice, Stefano Turconi e Sergio Gerasi.

Da segnare in agenda, ore 18:30, la live performance d’eccezione Aldobrando – Concerto Disegnato per celebrare l’uscita italiana di Aldobrando, il nuovo atteso graphic novel di Gipi con i disegni spettacolari di Luigi Critone, che disegnerà dal vivo i personaggi del fumetto sulle note dell’ensemble Concentus Lucensis (Linda Severi, Elisa Severi e Fabio Tricomi) e spazierà tra vari generi della musica del Medioevo.

Si parlerà di parità e identità di genere con M¥SS KETA e Fumettibrutti – Gender Power (ore 18.00) dove la cantautrice M¥SS KETA e la fumettista saranno protagoniste di un panel moderato dalla giornalista Marta Perego.

Movie: venerdì 30 ottobre

Per quanto riguarda l’Area Movie a cura di QMI, direttamente dalla serie originale italiana, Suburra – la serie, disponibile dal 30 ottobre su Netflix, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro ripercorreranno insieme il lungo viaggio di questa epica saga iniziato nel 2017 e giunto ora all’attesissimo atto finale (ore 17.00), mentre alle 19.00 la regista Floria Sigismondi presenterà l’atteso film horror The Turning – la casa del male ispirato al romanzo Il giro di vite di Henry James.

Videogames: venerdì 30 ottobre

Tanti gli appuntamenti dedicati al videogioco nel venerdì di Lucca Changes, si parte in mattinata col grande torneo competitivo di Tekken 7 (ore 10.00), organizzato dagli amici di TGM in collaborazione con Western Digital.

Appuntamenti per gli appassionati di cultura pop in generale, La Soffitta di DocManhattan – La Lunga Strada di Fumetti e Videogiochi (ore 12.00), talk tematico a cura di Alessandro “DocManhattan” Apreda, e Così Parlò Sabaku: Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki e il seme dei soulslike (ore 14:00) un viaggio all’interno dell’apprezzatissimo genere dei soulslike, in vista della versione Next-Gen di Demon’s Souls con lo YouTuber Michele “Sabaku” Poggi.

Infine segnaliamo il talk di approfondimento sulla Next Gen dove si parlerà di PS5 e Xbox Series X, senza tralasciare l’irrinunciabile PC. Con Paolo Besser e Claudio Magistrelli di TGM (ore 15.00).

Games: venerdì 30 ottobre

Per chi ama i Giochi da Tavolo e di Ruolo il ritrovo è con Giocare il Signore degli Anelli: ieri, oggi (ore 19.00), dove ci si chiederà come è cambiato l’immaginario di Tolkien che è stato alla base di molti giochi da tavolo, di ruolo e di carte sin dagli anni Settanta. Per chi volesse concludere la giornata giocando, sarà in streaming live l’ultima puntata della nuova stagione di Drawing & Dragons (ore 21.00) dove Lorenzo Fantoni, Lorenzo Magalotti, Roberto Recchioni, Dario Sicchio, Riccardo Torti e Denise Venanzetti, masterati da Nicola Degobbis e con l’ospite speciale Daniele Bossari, porteranno a conclusione questa avventura. Riusciranno a sopravvivere anche questa volta?

La giornata si conclude con un omaggio a tutti i sognatori e l’incontro Dream On! (ore 21.00) con i Dreamers che hanno sognato Lucca Comics & Games per sentire come immaginano il futuro. E in contemporanea si vola tra le stelle con Lo spazio raccontato da Topolino, una raccolta di 7 storie Disney realizzate in collaborazione con la Panini nel corso dell’ultimo decennio sotto la supervisione dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), più l’inedito Paperino e la missione improbabile, per la sceneggiatura di Alessandro Sisti.