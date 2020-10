Secondo giorno di Lucca Changes, secondo giorno di eventi! Stavolta tocca al mondo del fantasy, che nella kermesse toscana è sempre un momento molto importante e centrale. Di seguito trovate tutti gli eventi della giornata del 30 ottobre, tutti legati dal fil rouge dell’elemento fantastico.

Come fare per seguire gli appuntamenti? Semplice!

Potete collegarvi sul canale YouTube di Lucca Changes e seguire l’appuntamento direttamente sul portale, oppure collegarvi sul sito di Lucca Changes e cercare l’evento che più vi interessa.

Lucca Changes, gli eventi Fantasy del 30 ottobre

Le carte del destino – ore 11.00

Con Melissa Panarello, Maurizio Temporin, alle ore 11: un romanzo dove si intrecciano la cartomanzia, un amore impossibile e una Sicilia magica. Il viaggio di Greta, dopo la morte della nonna Angela, in compagnia delle cose a lei appartenute, pochi oggetti, tra cui un mazzo di strane carte avvolte in un panno di velluto, i suoi Tarocchi.

Pinguini all’equatore! – ore 14.00

Con Luca Perri, Serana Giacomin, alle ore 14: “Siamo a maggio, a New York si gela. Global warming, dove diavolo sei?”. Questo tweet di Donald Trump è solo uno dei tanti strafalcioni del presidente USA, vittima di una grande confusione fra riscaldamento globale e meteo. Ma Donald non è l’unico ad avere le idee poco chiare sul tema: basta aprire Facebook per imbattersi in centinaia di teorie negazioniste. Luca Perri e Serena Giacomin ci raccontano oggi le migliori frottole climatiche, per poi smontarle a colpi di risate e scienza. Con Luca Perri e Serana Giacomin.

Gli imperdibili di Vault – ore 16.00

Con Marco Rana alle ore 16: dal fantasy alla fantascienza, dal fumetto al grande romanzo popolare, Mondadori in questi anni si è imposta come uno degli editori più importanti della scena nazionale. Marco Rana, tra i responsabili editoriali della casa editrice, racconta i titoli più interessanti e le prossime novità della collana Vault.

Forgotten Realms, words and images – ore 18.00

Con R.A. Salvatore, Todd Lockwood, Bigio alle ore 18: in diretta streaming dal Campfire “Jolly Joker” di Torino due mostri sacri che hanno plasmato l’universo narrativo di D&D: R.A. Salvatore e Todd Lockwood, accompagnati in questo viaggio per immagini e parole da Luigi “Bigio”Cecchi, creatore di Drizzit, personaggio ispirato al famoso elfo scuro Drizzt Do’Urden (Armenia).

A tu per tu con Cassandra Clare – ore 19.00

Con Cassandra Clare, alle ore 19: Cassandra Clare arriva virtualmente a Lucca per raccontarci l’universo degli Shadowhunters,i cacciatori di demoni protagonisti della sua saga, in occasione dell’uscita de Il Libro Bianco Perduto (Mondadori), secondo volume della trilogia The Eldest Curses. Tra anticipazioni e dietro le quinte, scrittori amati e segreti del mestiere, un’occasione unica per incontrare e conoscere meglio una scrittrice amatissima dai fan italiani.

Storytelling con Armand Baltazar – ore 20.00

Con Armand Baltazar alle ore 20: il primo vero webinar di Lucca Changes. Un incontro approfondito sulla narrazione per immagini e testuale, per scoprire trucchi del mestiere, soluzioni e buone pratiche di Armand Baltazar, concept artist Disney, scrittore e illustratore. Un’occasione unica dedicata ai fan e agli appassionati italiani.

Terza Pagina – Speciale Lucca Comics & Games

Rai Cultura affronterà i temi di Lucca Changes nel talk culturale condotto da Licia Troisi. Si indagheranno la storia e l’influenza sull’Occidente dei fumetti giapponesi, dai libri di illustrazioni nipponici del XVIII secolo fino alle molteplici incarnazioni contemporanee. Per seguire l’evento dovrete collegarvi sul portale RAI Play.