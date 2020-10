Lucca Changes: i giochi di ruolo dal manuale di scrittura alle pubblicazioni

Lucca Changes vive i giochi di ruolo a tutto tondo, e in un momento in cui il settore è sempre in fermento crescente nel nostro Paese c’è sempre tanta offerta di nuovi prodotti. Dove Kickstarter guida per forza di cose la scaletta delle grandi uscite annuali, e diventa la piattaforma ideale per le creazioni di tanti autori che vogliono far diventare la loro idea una realtà.

Il mondo del gioco di ruolo è sempre più conosciuto, sta uscendo giorno dopo giorno dalla sua nicchia. È aumentata la domanda e di conseguenza l’offerta, e molti hanno sempre più l’idea di tentare la strada della pubblicazione del loro gioco di ruolo. Pensate a prodotti come Not the End, Kids & Dragons, Household, Broken Compass o Valraven per quanto riguarda i nomi più recenti. Ma anche Brancalonia a Lex Arcana, tra i prodotti italiani che sono diventati più di successo, dove quest’ultimo è anche sbarcato in Giappone con grande successo.

Normale quindi che molti siano attratti dall’idea di pubblicare il proprio lavoro, ma per farlo è necessario prima studiare il medium, conoscere i ferri del mestiere e creare il proprio prodotto al meglio. Per questo, in un momento in cui i corsi di mastering fioccano ma non è facile capire quali siano i migliori o più adatti, Lucca Changes occuperà uno dei suoi appuntamenti per raccontare come arrivare da un’idea alla pubblicazione finale.

Lucca Changes ed i giochi di ruolo, dall’editoria al game design

Alle ore 18.00 del 29 ottobre, a Lucca Changes si parlerà di giochi di ruolo nel modo più accademico possibile. È appena uscito, infatti, “Giochi di ruolo” di Mauro Longo per la collana Dino Audino Editore, un libro ideale per aspiranti autori di giochi di ruolo.

È la prima volta che l’editoria si interessa in maniera così importante al mondo del gdr, e a Lucca Changes sarà possibile aprire una finestra su questo argomento riguardante i giochi di ruolo. Durante l’incontro, a cui potrete partecipare collegandovi a questo indirizzo, si ripercorreranno tutti gli argomenti principali del libro, ovvero la realizzazione di manuali e ambientazioni per gdr cartacei, così come un approfondimento molto importante sulla creazione di avventure per gli stessi.

Oltre a questo, l’incontro servirà a scoprire come ideare e progettare, dal punto di vista strettamente editoriale, mondi fantastici, scenari, casi, viaggi, moduli di espansione e tutti gli elementi ludici e narrativi dei giochi di ruolo. In questo incontro non si parlerà di Game Design, ma piuttosto dei vari generi del gioco di ruolo moderno e delle varie componenti editoriali di ciascuno di essi, e si riveleranno trucchi, tecniche e segreti di autori e case editrici, il tutto finalizzato alla realizzazione di prodotti da pubblicare concretamente, in versione cartacea o digitale.

Vi ricordiamo che per seguire l’incontro non vi basterà altro che collegarvi a questo indirizzo a partire dalle ore 18.00 del 29 ottobre.