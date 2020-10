Lucca Changes – Niente eventi in diretta, solo in digitale

A seguito dell’ultimo DPCM, tutti gli eventi live di Lucca Comics & Games – Edizione Changes saranno tenuti esclusivamente in digitale e non più in presenza del pubblico.

In ottemperanza del nuovo decreto, Lucca Comics & Games – Edizione Changes si adatta alla situazione, mettendo a disposizione tutti gli eventi, precedentemente programmati in presenza, fruibili gratuitamente e comodamente da casa.

Inoltre, tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e il Campfire Pass verranno rimborsati e avranno diritto ad un ingresso ridotto per l’edizione di Lucca Comics & Games 2021.

Di seguito potete leggere il comunicato ufficiale di Lucca Changes: