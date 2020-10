Lucca Changes: tutti gli eventi Fantasy del 31 ottobre

In pieno clima di Halloween si festeggia nonostante i DPCM a Lucca Changes. Come? Con una miriade di eventi dedicati al mondo Fantasy!

Lucca Changes: gli eventi Fantasy del 31 ottobre

Cosa guardare in live streaming sul sito di Lucca Comics & Games edizione Changes se amate il Fantasy? Ecco una nostra selezione e proposta!

Togliti di mezzo se vuoi campare a lungo, con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, alle ore 20: Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, gruppo rivelazione dell’ultimo Festival di San Remo, nel romanzo “AHIA!” (Mondadori) si confronta per la prima volta con la scrittura narrativa attraverso una storia intensa che racconta l’incontro tra un giovane uomo e il padre, del quale fino a quel momento aveva sempre ignorato l’identità. Un incontro difficile eppure necessario tra due generazioni, due mondi molto diversi tra loro ma uniti dalla comune passione per la musica, sullo sfondo di un’ambientazione sottilmente suadente popolata da personaggi bizzarri, talvolta un po’ ruvidi ma terribilmente umani.

Eoin Colfer, Da Artemis Fowl a Fowl Twins: quando il crimine è un tratto di famiglia, con Eoin Colfer, alle ore 14: dopo aver fatto appassionare milioni di lettori in tutto il mondo con le avventure di Artemis Fowl, il dodicenne genio del crimine, Eoin Colfer torna con Fowl Twins, l’attesissimo libro che racconta le peripezie dei fratelli minori di Artemis, i gemelli Myles e Beckett.

Fandom, con Licia Troisi e Leo Ortolani, alle ore 15: racconti divertenti da fan che sono anche autori: Licia Troisi e Leo Ortolani raccontano le loro opere da una prospettiva diversa, condividendo il loro essere fan di altri autori e storie. Tra community e cosplay, spunti e ispirazioni, uno spaccato su un mondo che molti ragazzi non sanno essere condiviso dagli autori di cui sono appassionati. Dialoga con loro Chiara Codecà, esperta di fanstudies.

Daniele Giannazzo – Dalla passione per le serie tv alla scrittura di un romanzo, con Daniele Giannazzo aka Daninseries, alle ore 16: Daniele Giannazzo aka Daninseries, creatore e animatore di una community che raccoglie news, anticipazioni e e curiosità sul mondo degli serie televisive (e non solo) e che conta ormai centinaia di migliaia di follower, ci racconta come dal suo amore per i teen drama sia arrivato a scrivere il suo primo romanzo, Roe e il segreto di Overville (Mondadori) e di quanto questa sua passione lo abbia influenzato nel suo processo creativo.

Giovanni Eccher – Manlio Castagna, Omaggio a Howard Phillips Lovecraft, con Giovanni Eccher, Manlio Castagna, alle ore 17: Providence, 1904. Un vascello nero come la notte attracca al porto ma nessun marinaio scende per rifocillarsi. Alla locanda dello Swearing Parrot si comincia a vociferare che sia una nave fantasma e Julius, figlio della cameriera, è deciso a vederci chiaro. Insieme all’amica Vicky, non sospetta ancora di trovarsi di fronte al primo di una serie di oscuri eventi che nemmeno la più fervida immaginazione potrebbe concepire… Giovanni Eccher, in dialogo con Manlio Castagna, racconta il suo omaggio al mondo visionario di Lovecraft.

Terry Brooks: quarant’anni di successi!, con Terry Brooks, alle ore 17: Lucca Changes è entusiasta di dare il bentornato a Terry Brooks , in occasione dell’uscita di The Last Druid, il libro che chiude la saga di Shannara, dopo oltre 40 anni. Da quando ha iniziato la saga di Shannara nel 1977, infatti, Terry Brooks ha sempre avuto un’idea chiara di come la serie sarebbe dovuta finire. In attesa dell’uscita del libro per il pubblico italiano ripercorriamo questi 40 anni epici con uno sguardo ai progetti futuri, in compagnia di Edoardo Rialti.

Creators of worlds: the universes that inspire artists, con Armand Baltazar, Iain Mc Caig, alle ore 19: le meraviglie, le scoperte, le sfide di scrivere e illustrare i propri universi narrativi, raccontate dalle voci di Armand Baltazar, concept artist per film Disney come Brave, Inside Out, Cars2 e di Iain Mc Caig, concept artist per Star Wars e Marvel Cinematic Universe.

Athena Protocol – Shamim Sarif e Patrick Ness, con Shamim Sarif, Patrick Ness, alle ore 19: Shamim Sarif è una scrittrice britannica, sceneggiatrice e regista per il piccolo e il grande schermo, molto conosciuta per affrontare temi di genere, razza e sessualità. Athena Protocol (Longanesi) è un thriller al femminile che sta conquistando proprio tutti: tra i suoi estimatori il grande Patrick Ness, scrittore di “Sette minuti dopo la mezzanotte” e sceneggiatore.

Arte e pennelli di Lords for the Ring, alle ore 21: un viaggio inaspettato si conclude a quasi venti anni dall’inizio. Ripercorriamo insieme il viaggio di un novello Bilbo Baggins, l’artista Denis Medri, nel suo percorso per illustrare Lo Hobbit. Un progetto passato attraverso una mostra internazionale, un fumetto francese, una biennale d’arte fantastica per approdare finalmente al calendario dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Lords for the Ring. Presenzieranno Roberto Arduini, Ivan Cavini e Davide Romanini.

Le novità della prossima stagione Rai 4, alle ore 15: Rai 4 presenta a Lucca Changes tutte le novità della nuova stagione televisiva, con tanti contenuti esclusivi in prima visione assoluta e introduzione di Andrea Fornasiero.

Speciale Wonderland – Lucca Comics & Games Awards, alle ore 23:10: gli “oscar” italiani dedicati ai migliori fumetti e ai migliori giochi pubblicati in Italia nel 2020. Uno speciale con interviste esclusive e immagini dei vincitori e delle opere premiate a Lucca.