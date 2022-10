Il Lucca Comics and Games 2022 è ricco di eventi, contest e zone a tema, ma anche tante esclusive dedicate alla musica, da ospiti di eccezione come Cristina D’Avena fino a Giorgio Vanni. Non dimenticatevi anche gli imperdibili concerti Lucca Comics and Games 2022 di quest’anno da The Witcher 3: Wild Hunt ai Rhapsody of Fire.

Dai Rhapsody of Fire a The Witcher 3: i concerti di Lucca Comics and Games 2022, ecco dove e quando

Come vi avevamo anticipato, quest’anno il Lucca Comics porta sul palco un’esclusiva proposta nell’Area Music: sabato 28 ottobre alle ore 21.30 presso la Music and Cosplay Arena (Palasport Lucca), andrà in scena un evento unico, realizzato con la collaborazione del Teatro del Giglio: The Witcher 3: Wild Hunt – Music from the Continent.

Questo concerto sinfonico è dedicato al celebre videogioco di CD PROJEKT RED e alle sue espansioni. Sul podio, condurrà il concerto Eímear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft. È la prima donna in assoluto a dirigere l’orchestra degli Academy Awards. I brani della colonna sonora originale saranno eseguiti dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (70 elementi), accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach.

Invece, sabato 29 ottobre, non perdetevi, sempre nella Music and Cosplay Arena (Palasport Lucca), l’esclusivo show dei Rhapsody of Fire, band capitanata da Alex Staropoli, con alla voce il fenomenale Giacomo Voli. La live dei Rhapsody of Fire sarà preceduta dall’esibizione di una tra le formazioni symphonic power metal più in crescita del momento: i Moonlight Haze, capitanata da Chiara Tricarico.

Nell’Area Music sarà possibile accedere con il biglietto canonico del festival e, nel caso di alcuni spettacoli serali, sarà previsto un ticket scontato a parte per tutti coloro già in possesso del titolo di accesso a Lucca Comics and Games 2022. Molti altri ospiti seguiranno sul palco, come i Chocobo Band, i Dari e i Nanowar of Steel. Altro appuntamento imperdibile sul palco sarà la Finale dell’Anime Vocal Contest, che prevede una produzione discografica in palio per il vincitore.