Tamashii Nations nota produttrice di prodotti da collezione, in occasione di Lucca Comics and Games 2022 ha deciso di portare in fiera alcuni prodotti già usciti nei negozi e negli store Italiani in questi mesi e alcune anteprime che saranno disponibili in vendita nei prossimi mesi in tutta Italia. Tutti i visitatori che si recheranno presso lo stand Tamashii Nations / Cosmic Group in Piazza San Pietro Somaldi, potranno ammirare dal vivo tutte le action figure ispirate ai vari brand più famosi, ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che troveremo.

Lucca Comics and Games 2022 – Tamashii Nations: prodotti in esposizione

Tra i prodotti imperdibili che vi consigliamo di vedere dal vivo ce ne sono di diversi, ma andiamo con ordine: in primis per gli amanti di Saint Seiya (meglio conosciuti come I Cavalieri dello Zodiaco) c’è l’anteprima di Thanatos EX Metal, un secondo prodotto da non farsi sfuggire è il mega robottone del Gaiking con il Drago Spaziale e per gli amanti di Mazinga Z c’è la nuova versione in uscita nel 2023 con gli iconici nemici Garada K7 e Doublous M2, mentre combattono in un stupendo diorama. Per gli amanti di Dragon Ball, c’è il maestoso Drago Polunga, passando da Demon Slayer abbiamo l’anteprima della nuova Nezuko e per finire con Jujutsu Kaisen ci sono le due Figuarts Zero di Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki ancora inedite.

Lucca Comics and Games 2022 – Tamashii Nations: prodotti in vendita

Amici collezionisti se siete in vena di aprire il portafoglio e acquistare qualcosa da portare a casa nelle vostre collezioni personali queste sono alcuni prodotti assolutamente da non perdere: in primis il GX-100 Gaiking con il Drago Spaziale, per secondo la Figuarts Zero di Gogeta Super Saiyan 4 in edizione super limitata e per concludere il bellissimo Eva 00 Metal Build.

GX-100 Gaiking con il Drago Spaziale – Soul Of Chogokin: pr 730 Euro

GX-66R Trider G7 – Soul of Chogokin: pr 370 Euro

VF-25 Messiah Valkyrie Worldwide – DX: pr 250 Euro

Combattler V – DX: pr 520 Euro

Gogeta Super Saiyan 4 – Figuarts Zero: pr 95 Euro

Hypnos – Myth Cloth EX Metal: pr 195 Euro

Shion Aries Surplice & The Pope Myth Cloth EX: pr 200 Euro

Super Sailor Moon Figuarts Zero: pr 92 Euro

Eva 02 Metal Build: pr 330 Euro

Eva 00 Metal Build:pr 325 Euro

Dove Trovarle

Lucca Comics and Games e Tamashii Nations continuano ad essere un binomio vincente di anno in anno, tutti i prodotti qui sopra mostrati saranno disponibili presso il padiglione Tamashii Nations / Cosmic Group in Piazza San Pietro Somaldi, sempre aperto in tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 28 ottobre al 1° novembre 2022.