Lupin III: il trailer del primo film in CGI sul ladro gentiluomo

Per la prima volta Lupin III verrà presentato in computer grafica in un nuovo film, insieme ai suoi inseparabili compagni.

Finalmente ci siamo. Da poche ore è stato rilasciato il trailer del primo film in CGI sul ladro gentiluomo Lupin III. Lo storico anime giapponese, creato da Monkey Punch, ritornerà con una nuova veste sicuramente più vicina ai nostri tempi ma, da quel che vediamo nel trailer, sarà sempre coerente con lo spirito del personaggio e della storia. Il film si intitola Lupin III The First ed è prodotto dalla TOHO Movie, già produttrice dei film dedicati all’anime Nana. Qui sotto troverete il trailer del film.

Anche in questa nuova avventura, Lupin sarà accompagnato dai suoi compagni storici Jigen, Goemon e Fujiko. Ci sarà anche l’immancabile ispettore Zenigata, amico e nemico del nostro protagonista, pronto a rincorrerlo nuovamente. Nel trailer, forse per confermare che questo film manterrà lo spirito che ha sempre caratterizzato l’anime, è stata mantenuta la colonna sonora e nei primi secondi ci sono già le prime strizzate d’occhio all’opera originale, con alcuni frame tratti proprio dalle puntate della serie animata. La regia di questo nuovo capitolo dell’anime giapponese, che in passato ha visto tra i suoi autori anche Hayao Miyazaki e Isao Takahata, sarà affidata a Takashi Yamazaki. Recentemente il regista ha adattato in CGI un altro classico dell’animazione giapponese, ovvero Doraemon.

Ciò che rattrista è il fatto che questo film non verrà visto proprio da Monkey Punch, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 11 aprile, ma questo film sicuramente renderà giustizia a una delle opere più belle che ha creato nel corso della sua carriera.

Il film Lupin III The First uscirà nelle sale giapponesi il 6 Dicembre 2019, ma attualmente non sappiamo quando approderà anche nel territorio europeo.