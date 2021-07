Lupin III – La Terza Serie su Yamato Animation

Continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario di Yamato Animation. Dopo l’annuncio del doppiaggio italiano degli anime Fire Force, Arte e il ritorno di Carletto il Principe dei Mostri con nuovi episodi inediti, ora è il turno di Lupin III – La terza serie, la stagione più irriverente, più audace e la più ricercata dai fan del ladro gentiluomo!

La notizia è stata data attraverso la pagina Facebook di Yamato Video.

Lupin III – La terza serie: il cast italiano e il trailer

Nuove ed entusiasmanti avventure attendono il ladro più famoso di tutti i tempi. In Lupin III – La terza serie Lupin, con una sgargiante giacca rosa, torna di nuovo in scena, insieme agli inseparabili Gigen, Goemon e Fujiko, per portare a termine inimmaginabili furti, inseguiti dall’instancabile ispettore Zenigata. Tesori, talismani, misteri e colpi di scena sono gli ingredienti di questa ennesima, emozionante saga.

Il cast italiano vede Stefano Onofri nel ruolo di Lupin III, Alessandro D’Errico è Jigen, Alessandra Korompay nel ruolo di Fujiko, Enzo Consoli è l’Isp. Zenigata ed Emanuela Rossi doppia Sinbad.

Questo il trailer:

Lupin III – La terza serie, creato sempre da Monkey Punch, è stato trasmesso per la prima volta in Giappone dal 3 marzo 1984 al 25 dicembre 1985 su Yomiuri TV e Nippon Television mentre in Italia è arrivato due anni dopo su Italia 1.

Lupin III – La terza serie su Amazon Prime Video

Vi ricordiamo che dal 15 giugno 2021 Lupin III è ritornato su Amazon Prime Video per la prima volta in edizione integrale senza censure.

Oltre alla terza serie ci saranno anche Lupin III – Ritorno alle Origini, la quinta serie di Lupin III, uscita in concomitanza con il 50° anniversario della creazione del personaggio, lo spin-off Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine, composto da 13 episodi prodotti da TMS Entertainment e trasmessi per la prima volta in Giappone su Nippon Television dal 4 aprile al 27 giugno 2012 e Lupin III – Lupin Prison of the Past, il ventisettesimo speciale televisivo che vede Lupin e la sua banda infiltrarsi nel Regno di Doruente per cercare di tirare fuori di prigione un famoso criminale.

