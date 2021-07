Come vi avevamo già detto, Fire Force, l’adattamento anime dell’omonimo manga di Atsushi Okubo, il noto autore di Soul Eater, attualmente in corso in Italia grazie alla casa editrice Planet Manga (recuperate la serie su Amazon), sarà doppiato in italiano da Yamato Animation come regalo per i festeggiamenti del suo 30° anniversario. L’anime doppiato verrà trasmesso da settembre su Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, senza censure e seguito dalla seconda stagione.

Non solo. Sulla sua pagina Facebook, Yamato Video ha anche annunciato che Fire Force verrà pubblicato in DVD e in Blu-ray Disc nel corso del 2022 e sul suo canale YouTube ha pubblicato la prima clip del doppiaggio italiano.

Fire Force: data di arrivo su Italia 2, clip in italiano e annuncio dell’home video da Yamato Video

L’edizione italiana dell’anime di Fire Force è curata dallo staff di Yamato Video mentre il doppiaggio è affidato a Patrizio Prata.

In precedenza vi avevamo detto che i membri del cast principale erano Andrea Oldani nel ruolo di Shinra Kusakabe, Patrizio Prata dà la voce a Akitaru Obi e Diego Baldo doppia Takehisa Hinawa. Giulia Maniglio è Iris, Elisa Giorgio doppia Maki Oze, Ezio Vivolo è Arthur Boyle, Giada Bonanomi doppia Tamaki Kotatsu e Beatrice Caggiula è Princess Hibana.

I nuovi membri che andranno a doppiare i personaggi di Fire Force sono Massimiliano Lotti nel ruolo di Capitano Leonard Burns, Alessandro Pili è Licht, Claudio Moneta doppia Joker, Jacopo Calatroni è Rekka Hoshimiya, Mattia Bressan doppia Karim Flam e Paolo De Santis è Huo Yan Li.

Questa la clip:

Vi ricordiamo che tutte e due le stagioni di Fire Force sono disponibili in Italia in streaming gratuito sul canale YouTube di Yamato Animation, in lingua originale sottotitolata, insieme a Fire Force Mini Anime.

Fire Force: il manga

Fire Force, scritto e disegnato da Atsushi Okubo, è serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal settembre 2015 e attualmente la serie si compone per un totale di 274 capitoli.

In Italia la serie è disponibile grazie a Planet Manga anche in versione variant cover con effetto metal!