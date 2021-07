Carletto il Principe dei Mostri: i nuovi episodi su Yamato Animation

Continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario dalla fondazione di Yamato Animation. Dopo avere annunciato il doppiaggio italiano di Fire Force e di Arte, ora Yamato Video, sulla sua pagina Facebook, ha svelato il ritorno di uno dei classici degli Anni ’80, ovvero Carletto, questa volta con nuovi episodi che andranno a completare il precedente cartone.

Il nuovo anime si chiama Carletto il Principe dei Mostri – i Nuovi Episodi e il trailer è già disponibile sul canale YouTube di Yamato Animation insieme ai nomi dei doppiatori italiani.

A proposito di Carletto il Principe dei Mostri – i nuovi episodi

L’anime di Carletto il Principe dei Mostri è basato sul manga del maestro Fujiko Fujio A, autore anche di Doraemon, pubblicato da gennaio 1965 a maggio 1969 sulle pagine di Shonen King da Shōnen Gahōsha e successivamente raccolto in 15 volumi tankōbon, mentre in Italia è edito da J-POP.

La prima versione dell’anime è in bianco e nero, trasmessa in Giappone nel 1968 e mai arrivata in Italia mentre la versione a colori è del 1980, è composta da 94 episodi ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 1983 su Italia 1.

Nel 2009 Yamato Video pubblica il DVD di una nuova edizione della serie e dal 1º gennaio 2019 arrivano gli episodi inediti doppiati e trasmessi per la prima volta Man-Ga:

Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena.

Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo.

Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani.

Un avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze.

Questo il trailer:

Il cast italiano vede Massimo Corizza dare la voce a Carletto, Andrea Rotolo nel ruolo di Hiroshi, Luca Ghignone è Conte, Pietro Ubaldi dà voce a Wolf e Stefano Cutaia doppia Frankie.

