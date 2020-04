Lupin III – L’Uovo di Colombo su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 22 aprile, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III – L’Uovo di Colombo.

Si tratta dell’undicesimo speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1999 ma arrivato in Italia solo nel 2003, diretto da Shin’ichi Watanabe.

Il titolo originale dello speciale è Rupan Sansei – Ai no da capo – Fujiko’s Unlucky Days tradotto liberamente per la versione home video in Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days e adattato per la messa in onda televisiva in Lupin III – L’Uovo di Colombo.

La motivazione è facilmente intuibile dalla trama:

Per dimostrare a Fujiko il suo amore, Lupin saccheggia la Swiss Bank. Ma di tutto il bottino un solo oggetto interessa effettivamente a Fujiko: il Columbus File.

Questo nasconde l’esatta locazione dell’Uovo di Colombo, un tesoro segreto e potente che può controllare una fonte di energia in grado di intervenire sul tempo e sul corpo umano.

Per essere la sola depositaria del segreto, Fujiko distrugge il Columbus File una volta memorizzate le informazioni in esso contenute.

Sfortunatamente Fujiko viene colpita da amnesia, ma questo non sembra fermare tutte le altre persone sulle tracce del potente artefatto, che ora tentano in ogni modo di rapire la ragazza. Lupin tenterà in ogni modo di proteggerla.

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.