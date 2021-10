Lupin III – Parte 6: da oggi su Amazon Prime Video

Yamato Video, sul suo canale Facebook, ha annunciato che Lupin III – Parte 6, il nuovo anime che commemora il 50° anniversario del franchise del ladro gentiluomo, arriva anche in Italia su Amazon Prime Video che lo trasmetterà da oggi in contemporanea con il Giappone alle ore 18:55.

Lupin III – Parte 6: l’episodio 0 da oggi su Amazon Prime

La storia di Lupin III – Parte 6 ruota intorno a un mistero. Il ladro Lupin è alla ricerca di un tesoro nascosto da Il Corvo, una misteriosa organizzazione che manipola il governo britannico nell’ombra. Tuttavia, il detective Sherlock Holmes appare prima di Lupin.

Da oggi è disponibile l’episodio 0 intitolato Epoche:

Jigen, stanco della noiosa modernità che ha portato la polizia a dotarsi di droni e armi di plastica, rimpiange il romanticismo del passato e sta pensando sia ora di tirare i remi in barca.

Per quanto riguarda lo staff gli scrittori ospiti includono il regista Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Urusei Yatsura: Beautiful Dreamer, Vladlove), lo sceneggiatore veterano Masaki Tsuji (Astro Boy, Kyojin no Hoshi, Umi no Triton), il popolare scrittore di gialli Taku Ashibe (Murder in the Red Chamber), lo scrittore di avventure e fantascienza Akio Higuchi (Zone) e lo scrittore di gialli e suspense Kanae Minato (Confession).

Eiji Suganama (Lupin III – Prigioniero del passato) sta dirigendo la serie alla TMS Entertainment. Takahiro Ōkura (Lupin III: Parte 5) è responsabile delle sceneggiature della serie. Hirotaka Marufuji (Lupin III – Addio, amico mio) sta disegnando i personaggi. Yuji Ohno (Lupin III) sta componendo la musica. Il defunto Monkey Punch è accreditato per il lavoro originale

Yumi Matsumiya, Koichiro Bizen, Hiromasa Ogura, Wataru Nishizawa, Beom Seon Lee e Yusuke Takeda sono i direttori artistici, mentre Hiromi Miyawaki è il colorista. Akemi Sasaki dirige la fotografia, Masato Yoshitake si occupa del montaggio; Youji Shimizu è il direttore del suono, mentre Hiromune Kurahashi cura gli effetti sonori.

