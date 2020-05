Lupin III – Viaggio nel Pericolo domani sera su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 27 maggio, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III – Viaggio nel Pericolo.

Si tratta del quinto speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1993 ma arrivato in Italia solo nel 1999, e diretto da Masaaki Oosumi già regista degli episodi 1-6, 9 e 12 della prima serie tv di Lupin III

Il titolo originale era Lupin III – Rupan Sansei – Rupan ansatsu shirei venne trasmesso per la prima volta in televisione il 4 maggio 1999 su Italia 1, in prima serata uno dei primi anime ad avere questo onore, col titolo Lupin – Il pericolo è il mio mestiere uscendo poi in VHS per Medusa Film. In seguito Yamato Video ha lo ripubblicato in DVD.

Due curiosità su questo special:

In questo special si scopre che Lupin e Jigen hanno la stessa età.

Un errore grossolano è presente all’inizio dello special. È quello della polizia, ovviamente italiana (con tanto di auto FIAT) ma fuori pronti ad arrestare Lupin e Jigen ci sono carabinieri.

Eccovi la sinossi:

Per la prima volta, Lupin e Zenigata si trovano dalla stessa parte! La loro missione riguarda l’organizzazione Shotshell, una banda di trafficanti di armi che causa guerre per procurarsi nuovi mercati. Naturalmente, Lupin e i suoi amici vogliono mettere le mani sui soldi malguadagnati della Shot shell. Come prima cosa, rubando il sommergibile Ivanov, Lupin si mette in contatto con il capo della Shotshell. Certo, distruggere l’organizzazione rimetterebbe Zenigata sulle loro tracce, ma questa non è una cattiva idea…

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.